Nashik New Voter Registration: 5 वर्षांत पावणेदोन लाख मतदारांची वाढ; 25 हजार युवकांची भर

New Voter Registration : निवडणूक विभागाने राबवलेल्या मतदार नोंदणी अभियानास जिल्ह्यातील नवमतदारांनी प्रतिसाद दिल्याने पाच वर्षात जिल्ह्यात तब्बल पावणेदोन लाख मतदारांची वाढ झाली आहे.

सद्यस्थितीस जिल्ह्यात एकूण ४६ लाख ९८ हजार ५६८ मतदार आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या ४५ लाख २४ हजार ६६३ इतकी होती. वाढीव मतदारांचा कुणाला फायदा आणि कुणाला तोटा होतो, हे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये दिसून येईल. (increase of more than 1 lakh voters in 5 years in nashik news)