Nashik News: गोदावरी महाआरतीत वाढावा नाशिककरांचा सहभाग! गंगा गोदावरी पुरोहित संघ- रामतीर्थ सेवा समितीत वाद

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यानंतर काळाराम मंदिरासह रामतीर्थाची महती सर्वदूर पोचली. त्यानंतर राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगुंट्टीवार यांनी रामतीर्थाच्या विकासासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणाही केली.

मात्र येत्या १९ फेब्रुवारीच्या महाआरतीसाठी गंगा गोदावरी पुरोहित संघासह नव्याने उदयास आलेल्या रामतीर्थ सेवा समितीत वाद उपस्थित झाला आहे.

खरेतर या प्रस्तावित महाआरतीत नाशिककरांचा सहभाग वाढणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. (Increase the participation of Nashik in Godavari Maha Aarti Controversy in Ganga Godavari Purohit Sangh Ramtirth Seva Samiti Nashik News)