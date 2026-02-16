Agricultural News : सरकारी धोरणानं कांदा उत्पादकांना रडवलं, भारताच्या निर्यात महसुलात ११०० कोटींची घट; बांगलादेश-पाकिस्तानने साधली संधी

किरण कवडे- नाशिक: कांद्या निर्यातीविषयीच्या अस्थिर धोरणामुळे देशाच्या कांदा निर्यात महसुलात तब्बल एक हजार १०० कोटींची घट झाली आहे. या तुलनेत बांगलादेशने २०२४ मध्ये एक हजार ७०० कोटींची निर्यात केली. सरकारने कांद्यावर निर्यात बंदी घातल्यावर पाकिस्तानने या संधीचा फायदा घेत डिसेंबर २०२४ ते मार्च २०२५ दरम्यान सुमारे दोन लाख २० हजार टन निर्यात करीत भारताने सोडलेल्या बाजारपेठेतील तूट भरून काढल्याची माहिती कृषिमूल्य आयोगाच्या उपसमितीच्या अहवालातून समोर आली आहे..राज्यातील कांदा पिकाविषयी धोरण ठरविणे आणि विविध उपाययोजना करण्यासंदर्भात राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. यात राज्यातील विविध क्षेत्रांतील १८ तज्ज्ञांचा समावेश आहे. ‘कांदा निर्यात धोरण आणि व्हॅल्यू ॲडिशन’ या गटात ‘अपेडा’चे उपसरव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे, संपार एक्स्पोर्टचे दानिश शहा, कृषी बाजारतज्ज्ञ दीपक चव्हाण, कांदा निर्यातदार विकास सिंग व कांदा उत्पादक शंकरराव खलाणे (धुळे) यांचा समावेश आहे. यातील प्रत्येक सदस्याने आपला स्वतंत्र अहवाल कृषिमूल्य आयोगासमोर सादर केला असून, अंतिम अहवाल येत्या १५ दिवसांत राज्य शासनाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे..धरसोड वृत्तीचा फटकाविकास सिंह यांच्या अहवालानुसार, देशाच्या निर्यातीपैकी नाशिकमधून सुमारे ८० टक्के कांदा निर्यात होते. देशाच्या तुलनेत सुमारे ३५ टक्के उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात होते. धोरणात्मक अस्थिरतेमुळे डिसेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान राष्ट्रीय निवडणुकीपूर्वी देशांतर्गत किमती नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने संपूर्ण निर्यात बंदी लादली. त्यानंतर सशर्त परवानगी दिली. त्याचा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..राष्ट्रीय उत्पन्नात घटराष्ट्रीय उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३५.४५ टक्के, तर मध्य प्रदेशचा वाटा १७.१७ टक्के आहे. तथापि, महाराष्ट्राचे उत्पादन २०२२-२३ मध्ये १२०.३३ लाख टनांवरून २०२३-२४ मध्ये ८६.०२ लाख टनांवर आले. ज्यात २८ टक्के घट झाली आहे. प्रामुख्याने अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे हे झाल्याचे त्यांनी म्हटले..हंगामी किमतीतील अस्थिरताहंगामी किमतीतील अस्थिरतेमुळे एक दुष्टचक्र निर्माण होते. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल चार हजार ९०० रुपये मिळाले. परंतु, २०२५ मध्ये त्याच महिन्यात प्रतिक्विंटलपर्यंत १५०० रुपये दर घसरले. त्यामुळे साधारणत: एक हजार १८२ रुपये प्रतिक्विंटल उत्पादन खर्च भागत नव्हता. सध्या लासलगाव बाजारात किमती एक हजार ४०० ते एक हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास आहेत. ज्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे सिंह यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे..उपसमिती सदस्यांनी सुचविलेले उपायघटत्या कांदा क्षेत्राला तोंड देण्यासाठी नवीन कांदा बियाणे जाती विकसित करणेआयसीएआर- कांदा आणि लसूण संशोधन संस्थांद्वारे बियाणे संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक वाढविणेठिबक सिंचनसारख्या आधुनिक तंत्रांसह सुधारित बियाणे स्वीकारल्याने उत्पादकता २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढू शकतेपीकविमा संरक्षण नाही आणि निर्यात धोरणांबद्दल खात्री नाहीवित्तीय संस्था कांदा उत्पादकांना कर्ज देण्यास कचरतातसरकारने स्पष्ट, दीर्घकालीन निर्यात धोरण जाहीर केले पाहिजेकांद्यासाठी किमान आधारभूत किंमत यंत्रणा स्थापन करावीआधुनिक शीतगृह सुविधा, प्रतवारी, वर्गीकरण युनिट्स आणि प्रक्रिया संयंत्रांसह कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक.Fake Milk Racket: अर्ध्या मगात बादलीभर दूध!,पॅराफिन केमिकलपासून दूध निर्मिती; फक्राबाद संकलन केंद्रावर एलसीबीचा छापा, जिल्ह्यात खळबळ.लागवडीतील घट चिंताजनककांदा लागवडीखालील क्षेत्रातील घट चिंताजनक आहे. महाराष्ट्राची एकूण लागवडीयोग्य जमीन २००३ मध्ये २११.९ लाख हेक्टरवरून २०२२ मध्ये २०४.७ लाख हेक्टरवर आली, म्हणजे अंदाजे ७.३ लाख हेक्टरची घट झाली. उत्तर महाराष्ट्रात उन्हाळ कांद्याच्या लागवडीत ४० टक्के घट झाली. शहरीकरण, औद्योगिक कारणांसाठी जमिनीचे रूपांतर, सततच्या नुकसानीमुळे आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड सोडून देणे यांसारख्या अनेक घटकांमुळे घट झाल्याचे अभ्यासातून समोर आले आहे..राज्यातील कांदा पिकाचे धोरण ठरविणे व विविध उपाययोजनांसदर्भात उपसमित्यांमधील प्रत्येक सदस्याला आपल्या सूचना मांडण्याची संधी मिळाली आहे. त्यानुसार देशातील कांद्याची निर्यात, राज्यातील उत्पादनाची स्थिती याविषयी माहिती समितीकडे सादर केली.- विकास सिंह, सदस्य, कांदा निर्यात धोरण आणि व्हॅल्यू ॲडिशन समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.