लासलगाव : देशातील एकूण फलोत्पादनात यंदा वाढ अपेक्षित असली, तरी कांदा उत्पादनात मात्र घट होण्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने व्यक्त केला. २०२५-२६ च्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार देशात तीन हजार ८६९.१५ लाख टन फलोत्पादन अपेक्षित असून, त्यात गतवर्षाच्या तुलनेत ४.३६ टक्के वाढ होणार आहे. मात्र, कांद्याचे उत्पादन ३०७.६७ लाख टनांवरून २८८.९६ लाख टनांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी १७ नोव्हेंबरला हे अंदाज जाहीर केले.त्यानुसार कांदा उत्पादनात सुमारे १८.७१ लाख टनांची, म्हणजेच ६.१ टक्क्यांची घट अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, फलोत्पादनाखालील क्षेत्र ३०१.३६ लाख हेक्टरवरून २९७.२१ लाख हेक्टरवर आले असतानाही उत्पादकतेतील सुधारणेमुळे एकूण उत्पादन वाढण्याचा अंदाज आहे. भाजीपाला उत्पादनात ४.३५ टक्के वाढ होऊन ते २ हजार २७२.६८ लाख टनांवर जाण्याची शक्यता आहे. बटाटा उत्पादन ११.९५ टक्क्यांनी वाढून ६५५.७० लाख टन, तर टोमॅटो उत्पादन २१४.११ लाख टन अपेक्षित आहे. फळ उत्पादनात ४.६० टक्के, तर फुलांच्या उत्पादनात १४.४५ टक्के वाढीचा अंदाज आहे. मात्र, कांदा उत्पादनातील घट भाजीपाला क्षेत्रातील महत्त्वाची बाब ठरली आहे..चव्वेचाळीस हजार हेक्टरवर नुकसान कांदा उत्पादनातील घटीमागे प्रतिकूल हवामान आणि लागवड क्षेत्रातील घट ही प्रमुख कारणे आहेत. नाशिक जिल्ह्यात उन्हाळी कांद्याचे क्षेत्र २०२४-२५ मधील २.५१ लाख हेक्टरवरून यंदा २.२५ लाख हेक्टरवर आले आहे. मार्च-एप्रिलमधील अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे सुमारे ४४ हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. मागील हंगामात उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी बाजारभाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी कांदा लागवडीचे क्षेत्र कमी केले..साठवणूक, भावाचे आव्हान कांदा उत्पादनातील चढ-उतार कमी करण्यासाठी हवामानाला अनुकूल सुधारित वाण, ठिबक सिंचन, वेळेवर लागवड आणि कीड-रोग नियंत्रण यावर भर देण्याची गरज आहे. काढणीनंतर योग्य सुकवणी, प्रतवारी आणि आधुनिक कांदाचाळींच्या माध्यमातून साठवणुकीतील नुकसान कमी करणेही महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव, नुकसानभरपाई आणि प्रभावी पीकविमा मिळण्याबरोबरच निर्यात धोरणात सातत्य आवश्यक आहे. कांद्याची उपलब्धता आणि बाजारभाव यांचा समतोल राखण्यासाठी बफर स्टॉक खरेदी व बाजार हस्तक्षेपाचे नियोजनही महत्त्वाचे ठरणार आहे.एकूण फलोत्पादन ३, ८६९.१५ भाजीपाला २, २७२.६८ कांदा २८८.९६ बटाटा ६५५.७० टोमॅटो २१४.११ फळे १, २३०.६६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.