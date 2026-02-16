Ozar Air Force : हवाई दलाची झेप आता आधुनिक तंत्रज्ञानाकडे; ओझर डेपोमध्ये विमानांच्या सुरक्षिततेचा नवा 'रोडमॅप' तयार

नाशिक: जुन्या विमानांचा ताफा, वाढती ऑपरेशनल मागणी तसेच बदलणाऱ्या सुरक्षा नियमांबाबत हवाई दल अधिक गांभीर्याने लक्ष देत आहे. भविष्यात विमानांच्या सुरक्षतेत वाढ करण्यासह तांत्रिक प्रगतीही गरजेची आहे, असे प्रतिपादन भारतीय हवाई दलाचे कमांडिंग इन चीफ एअर मार्शल याल्ला उमेश यांनी केले. आधुनिक विमान वाहतूक क्षेत्रात विमानांची संरचनात्मकता व अखंडतेच्या कार्याचे महत्त्व वाढल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. .भारतीय हवाई दलातर्फे ओझर येथील देखभाल दुरुस्ती डेपोमध्ये ‘वायुयान संरचनात्मक अखंडता’ या विषयावरील चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. चर्चासत्रनिमित्त हवाई वाहतूक तज्ज्ञ, संशोधन आणि विकास व्यावसायिक, शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि भारतीय हवाई दलाचे तज्ज्ञ एकत्रित आले. हवाई वाहतूक सुरक्षा आणि उड्डाण क्षमतेच्या पैलूंवर या वेळी चर्चा करण्यात आली..विमानाच्या संरचनांची विश्वासार्हता व कार्यक्षमता, दीर्घकालीन सुरक्षेसाठी स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी मॅनेजमेंट कार्यक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याल्ला उमेश यांनी विमानांच्या संरचनात्मक आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी चौकटीबाबत भाष्य केले..विविध शैक्षणिक आणि संशोधन प्रयोगशाळांमधील वक्त्यांनी विमानाच्या सुरक्षिततेवर मत व्यक्त केले. विमान संरचनात्मक अखंडता व्यवस्थापनात प्रगतीसाठी शिक्षण, उद्योग व संशोधन संस्थांचे सहकार्य मजबूत करण्याबाबतचा निर्णय या वेळी घेण्यात आला. चर्चासत्रात मान्यवरांच्या हस्ते एअरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोग्रामवरील मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले..Central Railway: शिमग्याला गावी जाणाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता! विशेष रेल्वे गाड्यांना मुदतवाढ, आरक्षण सुरू; पाहा वेळापत्रक .चर्चासत्रात विविध बाबींवर मंथनहवाई दलाच्या चर्चासत्रात अधुनिक विमानांची सुरक्षितता व संरचनेबाबत मंथन करण्यात आले. त्यामध्ये तंत्रज्ञान, प्रगत तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण व पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षिततेवरील प्रणालीवर प्रमुख तज्ज्ञांनी मते मांडली. हवाई उड्डाणयोग्यता सुनिश्चित करण्यासाठी विमान वाहतूक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार विमानांची संरचनात्मक अखंडता कार्यक्रम पद्धती संरेखित करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.