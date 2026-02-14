Nashik Airport : नाशिकच्या विमानसेवेला 'इंडिगो'चा खो; दिल्ली, बेंगळुरूची अनेक उड्डाणे रद्द!

नाशिक: हवाई सेवा देणाऱ्या इंडिगो कंपनीतील अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका नाशिकमधील विमानसेवांना बसणार आहे. नाशिक विमानतळावरून सकाळच्या सत्रातील नवी दिल्लीची विमानसेवा आठवड्यातील तीन दिवस, तर बेंगळुरूची विमानसेवा दोन दिवस रद्द करण्यात आली. बुधवार (ता. ११)पासून हा निर्णय लागू होणार असून, फेब्रुवारीअखेरपर्यंत त्याची अंमलबजावणी असेल..केंद्रीय नागरी विमान मंत्रालयाने हवाई वाहतुकीसंदर्भातील नियम अधिक कठोर केले आहेत. या नव्या नियमांचा फटका इंडिगो कंपनीला बसला असून, पायलट व कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात करावी लागली. परिणामी, डिसेंबर-जानेवारीत कंपनीला देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अशी शेकडो उड्डाणे रद्द करावी लागली होती. त्यामुळे हजारो प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला..या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘इंडिगो’ला कारभार सुरळीत करण्यासाठी मंगळवार (ता. १०)पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत संपुष्टात येऊनही कंपनी व्यवस्थापनाला ठोस तोडगा काढता आलेला नाही. त्यामुळे नाशिकसह देशातील विविध हवाई मार्गांवरील विमानसेवा पुन्हा एकदा रद्द करण्याची वेळ कंपनीवर ओढवली आहे..Winter Olympics 2026 : स्पर्धा नेमकी कशाची? स्पर्धेला सुरुवात होताच तीन दिवसात १० हजार कंडोमचा वापर.‘इंडिगो’ने नाशिकहून सकाळच्या वेळेत उड्डाण घेणारी नवी दिल्लीची विमानसेवा आठवड्यातून तीन दिवस खंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सोमवार, बुधवार आणि शुक्रवारची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. तसेच, बेंगळुरूची सेवा मंगळवार व गुरुवार हे दोन दिवस बंद राहणार आहे. या सेवा २८ फेब्रुवारीपर्यंत रद्द ठेवण्यात येणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.