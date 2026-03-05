Nashik News : खत प्रकल्पाचा काळा कारभार! दूषित पाणी जमिनीत जिरवण्याचा प्रकार नगरसेविका माधुरी डेमसे यांनी उघडला

इंदिरानगर: खत प्रकल्पातील कचऱ्याच्या खालून पाझरणारे काळे पाणी तेथेच खड्डा करून जिरवले जात असल्याचा गंभीर प्रकार प्रभाग क्रमांक ३१ च्या शिवसेना (उबाठा) नगरसेविका माधुरी डेमसे यांनी उघड केला आहे. .थेट मनपा आयुक्त मनीषा खत्री यांना हा प्रकार दाखविणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या विहिरी पूर्णतः दूषित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खाली आवश्यक बेड टाकून त्यावर कचरा टाकणे अपेक्षित असते. मात्र थेट जमिनीवर कचरा टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आले..येथे असणारे विकास सोनवणे आणि खैरनार यांनी मात्र सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. चुकून हे पाणी साचले आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. शेजारीच राहणाऱ्या रामचंद्र चुंबळे यांनी वॉटर फिल्टर साफ करताना त्यातून काळे पाणी बाहेर पडते, असे दाखवले. .वाहणारे काळे पाणी थेट अडीच किलोमीटर लांबीची वाहिनी टाकून त्याद्वारे थेट पिंपळगाव खांब येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात नेण्याचे महापालिकेतर्फे ऑगस्ट २०२३ मध्ये आश्वासन दिले होते. मात्र आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या दूषित पाण्यामुळे यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या विहिरीचे पाणी दूषित झाले आहे. .अनेक वेळा ग्रामस्थांनी आंदोलने केली. मात्र प्रशासन अजूनही ही बाब गांभीर्याने घेत नाही. मोठ्या खड्ड्यात हे पाणी साचले जात असल्याची बाब डेमसे यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी संताप व्यक्त केला. या वेळी मदन डेमसे, प्रमोद जाचक, आकाश खताळे, विक्रम कांडेकर, रोशन गवळी, विक्रम गवळी आदी उपस्थित होते..सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा१९ ऑगस्ट २०२३ ला ग्रामस्थांनी शिवसेनेतर्फे (उबाठा) बाळकृष्ण शिरसाट, धनंजय गवळी, मदन डेमसे, त्र्यंबक कोंबडे यांच्यासह सुनील कोथमिरे, खंडेराव धोंगडे, संजय जाचक, चंद्रभान कोंबडे, तानाजी गवळी आदी ग्रामस्थांनी आंदोलन केले होते. २१ ऑगस्टला शिवसैनिकांनी तत्कालीन आयुक्त भाग्यश्री बनाईत यांना काळ्या पाण्याची बाटली भेट दिली होती. .त्याची दखल घेत त्याच दिवशी त्यांनी महापालिकेचे अधिकारी उदय धर्माधिकारी आणि गणेश मैंद यांना येथे पाठवले होते. त्यांनी पाईपलाईनसाठी निविदा आदी सोपस्कार सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी पक्षाचे तत्कालीन महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन तास १५० घंटागाड्या खत प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावर रोखून धरत आंदोलन केले. .Electricity Consumer Rights : वीज बिल, खंडित पुरवठा आणि मीटर तक्रारींचा डोंगर; तरीही ग्राहक मंचाकडे वीज ग्राहकांची पाठ का?.मात्र आतापर्यंत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये कमालीचा संताप आहे. त्या आंदोलनात अग्रणी असणारे मदन डेमसे यांच्या माधुरी डेमसे या पत्नी आहेत, तर तत्कालीन त्या शिवसेनेत असणारे बाळकृष्ण शिरसाट आता या प्रभागाचे भाजपचे नगरसेवक असून त्र्यंबक कोंबडे, धनंजय गवळी हेदेखील भाजपवासी झाले आहेत. आता सत्ताधारी पक्षात ही सर्व मंडळी असल्याने आता तरी हा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून आहेत..पक्षातर्फे सातत्याने या प्रश्नावर आंदोलन केले आहे. सदर पाणी साचवण्याचा प्रकार गंभीर असून शेतकऱ्यांच्या विहिरीतील पाणी दूषित होण्यासोबतच परिसरात रोगराई पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे .त्यामुळे थेट आयुक्तांनाच हा प्रकार दाखवण्याचा निर्णय घेतला आहे.- माधुरी डेमसे, नगरसेविका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.