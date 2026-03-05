नाशिक

Nashik News : खत प्रकल्पाचा काळा कारभार! दूषित पाणी जमिनीत जिरवण्याचा प्रकार नगरसेविका माधुरी डेमसे यांनी उघडला

Black Wastewater Leakage From Fertilizer Project Raises Alarm : कचऱ्याच्या खालून पाझरणारे काळे पाणी तेथेच खड्डा करून जिरवले जात असल्याचा गंभीर प्रकार प्रभाग क्रमांक ३१ च्या शिवसेना (उबाठा) नगरसेविका माधुरी डेमसे यांनी उघड केला आहे.
Black Wastewater

Black Wastewater

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Nashik
maharashtra
environment
administration
pollution
fertilizer
Protest
Plant

