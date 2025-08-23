Nashik News : दाढेगावच्या धोकादायक पुलावर थरार; १३ वर्षीय मुलासह दोघांना वाचवण्यासाठी स्थानिकांची धावपळ

इंदिरानगर: अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या दाढेगावच्या वालदेवी नदीवरील धोकादायक पुलावरून दुचाकीसह वाहून गेलेला आविष्कार संजय गोडसे (वय १३) आणि त्याला वाचविण्यासाठी धावून गेलेले रामदास पवार या दोघांना स्थानिक युवकांनी जिवाची पर्वा न करता वाचविले. शुक्रवारी दुपारी (ता. २२) साडेबाराला ही घटना घडली. .आविष्कार गोडसे हा शालेय विद्यार्थी आपल्या भावासोबत दुचाकीवरून दाढेगावकडून पाथर्डी गावाकडे जात होता. यातच पुलावर पाणी वाहत असताना पाण्याचा प्रवाह वेगात होता. यातच पुलावर कठडे नसल्याने व पाण्याचा जोर असल्याने दुचाकी घसरली. त्यामुळे अविष्कारचा भाऊ हा पुलावरच थांबला, परंतु आविष्कार दुचाकीसह नदीत पडून वाहू लागला. हे पाहून महिलांनी आरडाओरड केली. .त्याचवेळी येथे असलेल्या रामदास पवार याने आविष्कार यास वाचविण्यासाठी आपल्या जिवाची पर्वा न करता पाण्यात उडी घेऊन त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करू लागले. यावेळी रामदास याने अविष्कारला पकडून किनाऱ्याकडे ढकलले. मात्र, या दरम्यान रामदास हा पाण्याच्या भोवऱ्यात अडकला. त्यातून निघताना रामदासने पूर्ण ताकद लावली मात्र, त्याचा दम संपल्याने तो पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला..दरम्यान आनंद सोनवणे, सतीश जाधव, सचिन जाधव, समाधान गवळी, सुनील कचरे, अर्जुन बोराडे, बाळू भोर, लक्ष्मण चौधरी, गणपत बोराडे, यश चौधरी यांनी पुलावर धाव घेत क्षणाचाही विलंब न करता मोठा दोन नदीत रामदासकडे फेकला आणि त्याने तो धरल्यानंतर त्यास युवकांनी सर्व ताकद लावून भोवऱ्यातून बाहेर काढले. दुसरीकडे छोटा आविष्कार पाण्यात गटांगळ्या खात असल्याने स्थानिक युवकांनी त्याला बाहेर आणले. .नाका-तोंडात पाणी गेल्याने तो अस्वस्थ होता. आनंद सोनवणे व यश चौधरी यांनी त्याला तत्काळ प्रथमोपचार देत पोटावर दाब देऊन व उलटे करून शरीरातले पाणी बाहेर काढले. प्रयत्नांना यश मिळताच तो थोडा शुद्धीवर आला. यानंतर युवकांनी त्याला खांद्यावर घेऊन रस्त्यावर आणले. युवकांनी दोघांना गाडीत बसवून अवघ्या आठ-दहा मिनिटांत बिटको रुग्णालय, नाशिक रोड दाखल केले. स्थानिक युवकांनी केलेल्या या तत्काळ प्रयत्नांमुळे दोघांचे प्राण वाचले. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे..धोकादायक पूल ग्रामस्थांच्या रोषाचा विषयहा पूल यापूर्वीपासूनच अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध ठरला आहे. बैलगाडीसह शेतकरी, ट्रॅक्टर नदीत कोसळण्याच्या घटना घडल्या. गेल्या वर्षी एक युवकही वाहून गेला होता. आजची घटना पुन्हा घडल्याने ग्रामस्थांत संतापाची लाट उसळली आहे. पंधरा वर्षांपासून पूल उंचावणे व कठडे बांधणे याची मागणी होत आहे. मात्र, प्रशासनाने गांभीर्याने न घेतल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत..Crime News : ‘मुलबाळ होत नाही’ म्हणून विवाहितेचा छळ; धारदार हत्याराने वार करून जीवे ठार मारल्याचा आरोप.छोट्या आविष्कारला प्रथमोपचार करत असताना काय होईल याची भीती होती. आम्ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. तो सावध झाल्यावरच आमच्या जीवात जीव आला.- आनंद सोनवणेदोघांना शक्य तितक्या लवकर दवाखान्यात पोचवायचे होते. त्यामुळे गाडी जोरात पळवावी लागली. सुदैवाने सगळं वेळेत झालं आणि दोघांना वेळेत उपचार मिळाल्याने जीव वाचला.- समाधान जाधव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.