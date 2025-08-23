नाशिक

Nashik News : दाढेगावच्या धोकादायक पुलावर थरार; १३ वर्षीय मुलासह दोघांना वाचवण्यासाठी स्थानिकांची धावपळ

Local Youth Save Lives in Daring Rescue at Dhadgegaon Bridge : नाशिकमधील दाढेगाव येथील वालदेवी नदीच्या धोकादायक पुलावरून दुचाकीसह वाहून गेलेल्या १३ वर्षीय मुलाला आणि त्याला वाचवण्यासाठी गेलेल्या एका तरुणाला स्थानिकांनी धाडसी बचावकार्य करून सुखरूप बाहेर काढले.
Daring Rescue
Daring Rescuesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इंदिरानगर: अपघातांसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या दाढेगावच्या वालदेवी नदीवरील धोकादायक पुलावरून दुचाकीसह वाहून गेलेला आविष्कार संजय गोडसे (वय १३) आणि त्याला वाचविण्यासाठी धावून गेलेले रामदास पवार या दोघांना स्थानिक युवकांनी जिवाची पर्वा न करता वाचविले. शुक्रवारी दुपारी (ता. २२) साडेबाराला ही घटना घडली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Youth
Bridge
River

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com