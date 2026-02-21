Nashik News : पुणे-मुंबईनंतर आता नाशिकमध्येही 'लाइफ स्टोन'; रात्रीच्या अंधारात दुभाजक चमकणार, वाहनचालकांना मोठा दिलासा

इंदिरानगर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या सुमारे ५० लाख रुपयांच्या विशेष निधीतून राणेनगर- राजीवनगरच्या मुख्य रस्त्यावर असणाऱ्या दुभाजकांभोवती बसविण्यात आलेल्या लाइफ स्टोनचे गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून उपमहापौर विलास शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. .माजी नगरसेविका संगीता जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या स्टोनमुळे रात्री-अपरात्री या दुभाजकांवर वाहन आदळून होणाऱ्या अपघातांना आता आळा बसला आहे..विशेष म्हणजे पुणे, मुंबईनंतर या प्रकारची व्यवस्था नाशिकमध्ये पहिल्यांदाच झाली असल्याची माहिती यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे माजी नगरसेवक अमोल जाधव यांनी दिली आहे. दुभाजकाच्या दोन्ही बाजूने प्लास्टिक फायबर मटेरिअल असणारे हे लाइफ स्टोन बसवण्यात येत आहेत. त्यात दिव्यांची व्यवस्था असल्याने रात्रीच्या अंधारातदेखील ते प्रकाशमान होतात. त्यामुळे वाहनचालकांना दुभाजकाचा अंदाज येऊन वाहन त्यावर धडकत नाही. .सुमारे दीड किमी अंतरावर हे स्टोन बसवण्यात आले आहेत. शहरातील मुख्य रस्त्यांवर अशा प्रकारची व्यवस्था आगामी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे उपमहापौर शिंदे यांनी सांगितले. अमेय जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. अजय पाटील यांनी आभार मानले..Sangli Over Dues : तीन हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित; ‘महावितरण’ची कारवाई , सांगली जिल्ह्यात २६ कोटींची थकबाकी.शहरात पहिल्यांदाच या प्रकारचे काम होत आहे. या रस्त्यावरून सिडको आणि इंदिरानगर येथील नागरिकांची मोठी वर्दळ असते. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ही उपाययोजना होणे गरजेचे होते. प्रभागातील इतर डीपी रस्त्यांसाठी आणि सर्व्हिस रस्त्यांसाठीही ही सुविधा होण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील आहे.- अमोल जाधव, माजी नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.