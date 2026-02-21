नाशिक

Nashik News : पुणे-मुंबईनंतर आता नाशिकमध्येही 'लाइफ स्टोन'; रात्रीच्या अंधारात दुभाजक चमकणार, वाहनचालकांना मोठा दिलासा

Life Stone Project Inaugurated in Indiranagar : सुमारे ५० लाख रुपयांच्या विशेष निधीतून राणेनगर- राजीवनगरच्या मुख्य रस्त्यावर असणाऱ्या दुभाजकांभोवती बसविण्यात आलेल्या लाइफ स्टोनचे गुरुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून उपमहापौर विलास शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.
Indiranagar Nashik life stone project

सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या सुमारे ५० लाख रुपयांच्या विशेष निधीतून राणेनगर- राजीवनगरच्या मुख्य रस्त्यावर असणाऱ्या दुभाजकांभोवती बसविण्यात आलेल्या लाइफ स्टोनचे गुरुवारी (ता. १९) छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीचे औचित्य साधून उपमहापौर विलास शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले.

