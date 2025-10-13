नाशिक

Nashik Police : वडाळा रस्त्यावरील टवाळखोरांचे अड्डे जाळून खाक! इंदिरानगर पोलिसांनी दाखवल्या 'खाक्या'

Indiranagar Police Conduct Anti-Encroachment Drive : नाशिकमधील वडाळा येथील शंभर फुटी रस्त्यावर टवाळखोर आणि नशेबाजांच्या गैरकृत्यांसाठी उभारलेल्या बेकायदेशीर झोपड्यांवर इंदिरानगर पोलिसांनी धडक कारवाई करत त्या जाळून टाकल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: इंदिरानगर पोलिसांनी वडाळा येथील शंभर फुटी रस्त्यावर टवाळखोरांच्या आणि नशेबाजांच्या बसण्याचे अड्डे असलेल्या झोपड्या जाळून खाक केल्या. रविवारी (ता.१२) सायंकाळी पोलिसांनी ही कारवाई केली.

