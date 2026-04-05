Nashik News: एकाच सरणावर विरली दोन कुटुंबांची स्वप्ने; नियतीची क्रूर थट्टा; कार अपघाताने दरगोडे कुटुंबासह इंदोरे गावावर शोककळा

वणी: आनंदाचे वातावरण, शाळेचे स्नेहसंमेलन आणि मुलांच्या चेहऱ्यावरील हसू... काही क्षणात या सर्वांचे रूपांतर किंकाळ्या आणि धाय मोकलून रडण्यात होईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. .दिंडोरी तालुक्यातील इंदोरे गावच्या दरगोडे कुटुंबातील पाच चिमुकल्या लेकी आणि घरातील चिराग असलेल्या मुलाचा कार अपघातात दुर्दैवी अंत झाला. या अपघाताने केवळ दोन कुटुंबेच उद्ध्वस्त केली नाहीत, तर माणुसकीलाही चटका लावून दिला आहे..'यश' वाचला, पण छत्र हरपलेया भीषण अपघातात साडेचार वर्षांचा चिमुरडा, ज्याला प्रेमाने सर्व जण 'यश' नावाने हाक मारतात, तो सुदैवाने बचावला. स्नेहसंमेलनाला जाण्याचा हट्ट न धरता तो घरीच थांबला होता. मात्र, नियतीने त्याच्या नशिबात काय वाढून ठेवले आहे, याची त्याला पुसटशीही कल्पना नव्हती. आज या चिमुरड्याच्या डोक्यावरचे आई-वडील आणि बहिणीचे छत्र कायमचे हरपले आहे. तो घरी सुरक्षित असला, तरी आता त्याच्या आयुष्यात निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून न येणारी आहे..दोन भावांचा 'वंश' काळाने हिरावलाहा अपघात इतका भीषण आणि हृदयद्रावक होता की अनिल आणि सुनील या दोन सख्ख्या चुलत भावांचे संपूर्ण कुटुंब यात होरपळून निघाले. अनिल दरगोडे यांच्या डोळ्यादेखत त्यांची पत्नी आशा, मुलगा श्रेयस, मुलगी सृष्टी आणि पुतणी समृद्धी यांची कार थेट विहिरीत कोसळली. अनिल हे कारच्या मागेच दुचाकीवर होते, मात्र २०-२५ फुटांच्या अंतरावर असूनही ते आपल्या कुटुंबाला मृत्यूच्या दाढेतून ओढू शकले नाहीत. सुनील दरगोडे यांच्या कुटुंबातील लेकीही या अपघातात गेल्याने दोन्ही घराण्यांचा वारस काळाने एका झटक्यात हिरावून घेतला..तो 'रस्ता' ठरला जीवघेणास्नेहसंमेलन संपवून आनंदाने घरी परतताना रात्रीचा गारवा आणि अंधार होता. कार्यक्रम स्थळापासून अवघ्या १०० मीटर अंतरावर सिमेंट रस्ता संपल्यानंतर कच्च्या रस्त्याचा अंदाज न आल्याने कार थेट समोरच्या विहिरीत कोसळली. ज्या लेकींना थंडी वाजू नये म्हणून वडिलांनी सुरक्षितपणे कारमध्ये बसवून दिले होते, तीच कार त्यांच्यासाठी मृत्यूचा सापळा ठरली.