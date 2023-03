Holi Festival : होळीची खरेदी करताना महागाईचे चटके! प्रत्येक वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ

जुने नाशिक : होळी सणानिमित्ताने बाजारपेठ सजली आहे. हलव्याचे हार- कडे यांच्यासह गौरी अशा विविध वस्तू बाजारात विक्रीस आल्या आहे. होळीची खरेदी करताना यंदा महागाईचे चटके अधिक प्रमाणात सहन करावे लागत आहे, अशा प्रतिक्रिया नागरिकांकडून देण्यात आल्या.

कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष सणावर विविध प्रकारचे निर्बंध आले होते. निर्बंध हटल्याने यंदा सर्वच सण उत्सव धुमधडाक्यात साजरे होत आहे. (Inflation hits while shopping for Holi increase in prices of each commodity nashik news)

होळी सणानिमित्त नागरिकांमध्ये उत्साह दिसून येत आहे. होळीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंनी बाजारपेठ सजली आहे. हलव्याचे हार, कडे, नारळ, गवऱ्या, रांगोळी, रंग अशा विविध प्रकारच्या वस्तू विक्रीस आल्या आहे.

होळी साजरी करताना नागरिकांना होळीपेक्षा महागाईचे चटके अधिक सहन करावे लागत आहे. गॅस सिलिंडर, साखर, तेल अशा सर्वच प्रकारच्या वस्तूंच्या दरांमध्ये महागाईमुळे प्रचंड वाढ झाली आहे.

होळीच्या काही दिवसअगोदरच सिलिंडरच्या दरांमध्ये पन्नास रुपयांनी आणखी वाढ झाल्याने महागाईत अधिकच भर पडली आहे. सण असल्याने साजरा करणे आवश्यकच आहे. या हेतूने नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडत आहे.

असे जरी असले तरी खरेदीवर मात्र परिणाम झाला आहे. नागरिकांकडून केवळ ५० टक्के खरेदी केली जात आहे. अशा प्रतिक्रिया विक्रेत्यांकडून देण्यात आल्या. तसेच, महागाईमुळे किलोवर विक्री होणारे हलव्याचे हार, कडे यंदा नगावर विक्री होत आहे.

वीस ते पन्नास रुपये नग हार, तर कडे ४० ते ५० रुपये नग त्याचप्रमाणे हलव्याचा नारळ ५१ रुपयापासून ते १०१ रुपयांपर्यंत विक्री होत आहे. सरासरी विचार केल्यास प्रतिकिलो दहा रुपयांनी वाढ झाली आहे. तसेच, १० ते ३० रुपये गौरी विक्री होत आहे. रंगांच्या दरांमध्येही चांगलीच वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात आले.

महागाईमुळे प्रत्येक वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ झाली आहे, पाडव्यास आणखी दर वाढण्याची शक्यता आहे. खरेदी विक्रीवर काहीसा परिणाम झाला आहे." - आश्विन गांगुर्डे, विक्रेता