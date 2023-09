Bail Pola 2023 : पोळा बळीराजासाठी सर्वांत महत्त्वाचा सण. अतिशय जिव्हाळ्याचा, पारंपरिक आणि लोकसंस्कृतीचा वारसा असलेल्या या सणावर यंदा महागाईचे सावट आहे.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महागाई वाढल्याने बैलांच्या सजावटीसाठी आवश्यक साहित्यांचे दर २० ते ३० टक्क्यांनी वाढले. बाजारात पोळ्यासाठी साहित्य विकणाऱ्यांची गर्दीही कमी आहे.

निफाड फाट्यावरील बाजारात साहित्याची अधिकच्या दरात खरेदी करावी लागत असल्याने शेतकरी नाराज आहेत. (Inflation on Pola festival this year 30 percent increase in rate of decorative items nashik)

दरवर्षी पोळा सणाला बैलांसाठी नवीन साहित्य खरेदी करून त्यांची सजावट करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बाजाराकडे पाठ फिरवून जुनेच साहित्य वापरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे यंदा बाजारात थंड प्रतिसाद आहे.

बैलपोळा सणानिमित्त सर्जा-राजाच्या सजावटीसाठी लागणारे साहित्य बाजारात विक्रीसाठी आले. साहित्यात चौरंग, मठाठी, वेसण, दोर, माळ, मोरकीचा समावेश आहे. बैल शेतकऱ्यांचा सोबती. शेतकऱ्यांसाठी त्यांचे बैल वर्षभर शेतात राबतात.

त्यामुळे बैलांच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी पोळ्याच्या दिवशी बैलांची रंगरंगोटी व सजावट करून पूजा केली जाते. पोळ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांचे खांदे तूप व हळदीने शेकले जातात. गरम पाण्याने त्यांना अंघोळ घातली जाते.

यंदा ऑगस्टमध्ये खंडित झालेल्या पावसामुळे पिकांची स्थिती नाजूक होती; पण दोन दिवसांपासून रिमझिम पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काहीसे हास्य फुलले. मागील काही वर्षांत ट्रॅक्टरचा उपयोग वाढल्याने बैलांची संख्या कमी होत आहे.

त्यामुळे सणाची व्यापकताही कमी झाली. परिणामी, शेतकऱ्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

बैलपोळा गुरुवारी (ता. १४) आहे. मार्केटमध्ये पोळ्याची धामधूम मात्र आतापासूनच दिसून येते. बाजारात विविध प्रकारचे मातीचे बैल आकर्षित करीत आहेत. त्यांच्या भावातही १० ते १५ टक्के वाढ झाली.

अशा आहे वस्तूंच्या किमती

*नाथ ४०-५० रुपये जोडी

*दोर १००-१४० रुपये जोडी

*मढाढी ४०-४५ रुपये जोडी

*मोरके ६०, ८०, ११० रुपये जोडी

*केसाळ पैंजण ४० ते ५० रुपये जोडी

*कवडी माळ १०० रुपये जोडी

*रंगांची माळ २० ते १०० रुपये जोडी

*पैंजण ६० ते २०० रुपये जोडी

*पेंट ५० ग्रॅम ४० रुपये

*घंटी १४० ते ४०० रुपये