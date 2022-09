By

नाशिक : आदिवासी दिनानिमित्त वारली चित्रकलेचा इतिहास सर्वसामान्‍यांपर्यंत पोचविण्यासाठी वारली चित्रकार श्रद्धा कराळे यांनी अनोखा उपक्रम राबविला होता. त्‍यांनी ७५ लेखांमध्ये वारली चित्रकलेविषयीची माहिती मोडी लिपीत लिहिली होती. या उपक्रमाची नोंद वंडर बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये झाली. (Information on Warli painting in Modi script Record recorded by artist Shraddha Karale nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Nashik Flood: नाशिकला पावसाने झोडपले; गोदावरीला पूर

यापूर्वी श्रद्धा कराळे यांनी वारली चित्रकृतीच्‍या प्रचार व प्रसारासाठी विविध उपक्रम राबविले आहेत. यंदा आदिवासी दिनानिमित्त ७५ लेखांमध्ये वारली चित्रकलेविषयीची माहिती मोडी लिपीत लिहिण्याचा विश्वविक्रम त्यांनी केला आहे. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्‍सव साजरे होत असताना ७५ भागांमध्ये लेखाची विभागणी केली.

या प्रयोगाची नोंद वंडर बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये घेण्यात आली आहे. यासंबंधीचे प्रमाणपत्र जिल्हा पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांच्‍या हस्‍ते श्रद्धा कराळे यांना प्रदान करण्यात आले. वंडर बुक ऑफ रेकॉर्डच्या परीक्षिका अमी छेडा उपस्थित होत्या.

मोडीसारख्या लिपीमध्ये अजून खूप काम होण्याची आवश्‍यकता आहे. विशेषतः तरुण पिढीने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. तरच ही पुरातन ठेवा असलेली लिपी जतन होईल, अशी भावना अमी छेडा यांनी या वेळी व्‍यक्‍त केली.

हेही वाचा: Rain Update : गणेशोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशीही धो-धो पाऊस