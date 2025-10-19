नाशिक
Nashik Development : अपेक्षांची पुर्तता हीच खरी दिवाळी! सिंहस्थ कुंभ, डिफेन्स हब फक्त घोषणांमध्येच अडकले
Current Status of Nashik’s Development Projects : सिंहस्थ कुंभमेळा आणि डिफेन्स हबसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या केवळ घोषणांमुळे नाशिकचा विकास धिमा आहे, ज्यामुळे नाशिककरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
नाशिकवर आतापर्यंत घोषणांची आतषबाजीच झालेली आहे. पण, त्यातून दाखविलेली स्वप्ने प्रत्यक्षात अद्याप उतरलेली नाहीत. त्यांची पूर्तता केली तर नाशिककरांच्या वाट्याला दिवाळी खऱ्या अर्थाने येईल. त्यासाठी गरज आहे ती भक्कम पाठपुरावा आणि आग्रही भूमिकेची.