Sinner News : अहमदनगर जिल्ह्यात मेंढपाळांवर चोरट्यांची नजर; रात्रीच्या पावसाचा फायदा घेत मेंढ्यांची चोरी

Sheep Theft in Sinnar: 12 Go Missing Overnight : पारनेर तालुक्यातल्या मेंढपाळांच्या मेंढ्या चोरीस जाण्याच्या घटना घडल्या आहेत. तालुक्यातील दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या घटनांत ३७ मेंढ्या चोरीस गेल्या असून, घटनेने मेंढपाळांत चोरट्यांची दहशत निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
