जिल्हा- शहर टुडे
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पारोळा : येथे तरुणांमधील नवकल्पना, उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित ‘इनोव्हेटर्स स्टार्टअप- युवा संवाद’ या उपक्रमास उपस्थित खासदार स्मिता वाघ, डॉ. राधेश्याम चौधरी आदी.
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‘इनोव्हेटर्स स्टार्टअप- युवा संवाद’
कार्यक्रमास तरुणांचा प्रतिसाद
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पारोळा येथे नावीन्यपूर्ण उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
पारोळा, ता.१६ : तरुणांमधील नवकल्पना, उद्योजकता आणि स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने येथे ‘इनोव्हेटर्स स्टार्टअप स्पर्धा – युवा संवाद’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांना नवउद्योग, व्यवसायातील आधुनिक संधी, स्टार्टअप क्षेत्रातील आव्हाने तसेच स्वयंरोजगाराच्या विविध पर्यायांविषयी मार्गदर्शन करण्यावर भर देण्यात आला.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन व मार्गदर्शन सुशासन प्रकोष्ठचे माजी राज्य संयोजक प्रदीप पेशकर व खासदार स्मिता वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हाध्यक्ष डॉ. राधेश्याम चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी सहजीवन शिक्षण प्रसारक मंडळ आयटीआय व वसंतराव मोरे पॉलीटेक्निकच्या युवकांनी स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइक, स्मार्ट पेरणी व शेतीमित्र यंत्र, बैटरी चलित साइकिल असे विविध उपक्रम सादर करून त्याबद्दल माहिती दिली.
या वेळी माजी आमदार महेंद्रसिंग पाटील, ज्येष्ठ कार्यकर्ते पोपटतात्या भोळे, माजी नगराध्यक्ष सुरेंद्र बोहरा, गोविंद शिरोळे, नाना महाजन, डॉ अनिल शिंदे, आदी उपस्थित होते.
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