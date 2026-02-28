नाशिक

INRC Rally of Maharashtra : नाशिकच्या घाटात रॅलीचा थरार! 'आयएनआरसी रॅली ऑफ महाराष्ट्र'मध्ये वेगाची जुगलबंदी

Thrilling Super Special Stage in Nashik : अचानक समोर येणारे उंचवटे व खडतर रस्‍त्‍यांवर वाहनावर नियंत्रण ठेवत घेतलेली आघाडी...अशा वेग, व समतोलातून प्रतिस्‍पर्धींविरोधात आघाडी घेण्यासाठीची चढाओढ बघायला मिळाली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: वळणाच्‍या डांबरी रस्‍त्‍यांवर कधी गती धरताना, तर कधी तोल सांभाळत भरधाव वेगात निघालेली वाहने...अचानक समोर येणारे उंचवटे व खडतर रस्‍त्‍यांवर वाहनावर नियंत्रण ठेवत घेतलेली आघाडी...अशा वेग, व समतोलातून प्रतिस्‍पर्धींविरोधात आघाडी घेण्यासाठीची चढाओढ बघायला मिळाली.

