INRC Rally of Maharashtra : नाशिकच्या घाटात रॅलीचा थरार! 'आयएनआरसी रॅली ऑफ महाराष्ट्र'मध्ये वेगाची जुगलबंदी

नाशिक: वळणाच्या डांबरी रस्त्यांवर कधी गती धरताना, तर कधी तोल सांभाळत भरधाव वेगात निघालेली वाहने...अचानक समोर येणारे उंचवटे व खडतर रस्त्यांवर वाहनावर नियंत्रण ठेवत घेतलेली आघाडी...अशा वेग, व समतोलातून प्रतिस्पर्धींविरोधात आघाडी घेण्यासाठीची चढाओढ बघायला मिळाली..ब्लू बॅंड आयएनआरसी रॅली ऑफ महाराष्ट्राच्या सहाव्या फेरीनिमित्त हा थरार अनुभवायला मिळाला. सुपर स्पेशल स्टेजमध्ये विजेतेपदाचा प्रमुख दावेदार डीन मस्कारेनहास, उपविजेतेपदाचे दावेदार कर्णकदूर तसेच आदित्य ठाकूर या चालकांनी कौशल्याची पराकाष्ठा दाखवत प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले..ग्रेप कौंटी इको रिसॉर्ट अँन्ड स्पा परिसरात या सुपर स्पेशल स्टेजचे आयोजन केले होते. त्यासाठी परिसरात उभारलेल्या सुमारे २.१० किलोमीटर लांबीच्या सुपर स्पेशल स्टेजवर चालकांसाठी खऱ्या अर्थाने कसोटी होती. डांबरी ट्रॅकवरील तीव्र वळणे, वेगात घेतलेले कट्स आणि उंचवट्यांवरून कारची अचूक उडी या प्रत्येकक्षणी चालकांचे कौशल्य अधोरेखित झाले..या सहाव्या फेरीत डीन मस्कारेनहास त्याचा साथीदार करूमबाह गगन, कर्णकदूर- शेरीफ मुसा, आदित्य ठाकूर-वीरेंद्र कश्यप, बी वैशाखा-चिरनाथ जैन, फबीद अहमद-जॉर्ज मिलेन हे नावाजलेले चालक-सहचालक सहभागी झाले आहेत. .सुपर स्टेजमध्ये आपले कौशल्य दाखवून पुढे जातांना प्रत्येक नावाजलेल्या पथकाच्या चालक-सहचालकांच्या नावाच्या घोषणा देत तसेच टाळ्या शिट्या वाजवून, विजयासाठी प्रोत्साहित करतांना दिसले. दोन गाड्यांमधील समांतर झुंज प्रेक्षकांसाठी डोळ्यांचे पारणे फेडणारी ठरली. प्रत्येक वळणावर कारवरील नियंत्रण राखताना चालकांनी दाखवलेली धाडस आणि संतुलन हे नाशिककरांनी टाळ्यांच्या गजरात कौतुकाने साजरे केले..यंदाची आयएनआरसी रॅली ऑफ महाराष्ट्र ही विसासाठी खास आहे. विसा यंदा रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करत आहे. विशिष्ट अंतराच्या या रॅलीमध्ये विशेष स्टेजेस आणि लायझन मार्गांचा समावेश आहे. सपकाळ नॉलेज हब हे रॅलीचे मुख्यालय आहे. शुक्रवारी (ता.२७) सकाळ सत्रात सर्व खेळाडूंच्या कागदपत्रांची तसेच वाहनांची तपासणी प्रकिया पूर्ण करण्यात आली..Kolhapur Poshan Abhiyan : पोषण अभियानात कोल्हापूरचा तिसरा क्रमांक; १८ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी एक लाखाचे प्रोत्साहनपर बक्षीस.तांत्रिक तपासणी आणि संघांची लगबग यामुळे परिसरात मोटारस्पोर्ट्सचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. या स्पर्धेत देशभरातील नामांकित चालक आणि सहचालकांनी सहभाग घेत स्पर्धेला उंची प्राप्त करून दिली. शनिवारी (ता.२८) सकाळ व दुपार सत्रात त्र्यंबकेश्वर,पालघर भागात अवघड घाट वळणाच्या डांबरी रस्त्यावर पुन्हा या नावाजलेल्या चालकांच्या कसब पहायला मिळेल..