Nashik Fraud News : एका ‘इन्स्टाग्राम रील’मुळे फिल्मसिटीच्या नावाखाली फसवणूक करणारा संशयित पोचला जेलमध्ये

जुने नाशिक - फिल्मसिटीत काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे अडीच लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मुंबईतील एल. टी. मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून, भद्रकाली पोलिसांनी यातील संशयितास नाशिकच्या अमरधाम रोड परिसरातून ताब्यात घेतले आहे. शहाबुद्दीन चांद सय्यद (३६, मूळ रा. जोगेश्वरी मुंबई, सध्या रा. शितळादेवी मंदिर परिसर, अमरधाम रोड) असे अटक केलेल्या संशयिताचे नाव आहे..संशयिताने सोशल मीडियावर एक ग्रुप तयार केला होता. या ग्रुपमध्ये विविध जणांचे मोबाईल क्रमांक समाविष्ट करून तो लोकांशी संपर्क साधत असे. तक्रारदाराच्या मुलीला याच ग्रुपच्या माध्यमातून फिल्मसिटीत काम मिळवून देण्याचे आमिष त्याने दाखविले होते. या आमिषाला भुलून तक्रारदाराने संशयिताला अडीच लाख रुपये दिले. मात्र, पैसे देऊनही काम मिळत नसल्याने त्यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..याप्रकरणी २० ते २५ दिवसांपूर्वी मुंबईच्या एल. टी. मार्ग ठाण्यात ऑनलाइन फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असताना संशयिताने इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याच्या मागे नाशिक असे नाव पोलिसांना दिसून आले. पोलिसांनी अधिक चौकशी करत त्याचा मोबाईल क्रमांक मिळवला आणि लोकेशन तपासले असता, तो अमरधाम रोड येथील शितळादेवी मंदिर परिसरात असल्याचे निष्पन्न झाले..मुंबई पोलिसांनी तातडीने भद्रकाली पोलिसांशी संपर्क साधला. वरिष्ठ निरीक्षक राकेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे सहायक निरीक्षक सत्यवान पवार, हवालदार नरेंद्र जाधव, संदीप शेळके, कय्यूम सय्यद, जितेंद्र पवार यांनी तपास सुरू केला. हवालदार शेळके यांना संशयित शितळादेवी मंदिर परिसरातच असल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली.पथकाने शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी संशयिताच्या घराभोवती सापळा रचून ताब्यात घेतले. पुढील कारवाईसाठी एल. टी. मार्ग पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक प्रकाश पाटील यांच्या पथकाकडे संशयिताचा ताबा दिला. रात्री उशिरा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून मुंबई पोलीस पथक संशयिताला घेऊन रवाना झाले..ओळख लपवून भाजीपाल्याचा व्यवसायसंशयित शहाबुद्दीन सय्यद आपला पत्ता लागू नये, यासाठी वारंवार मोबाईल क्रमांक बदलत होता. स्वतःची खरी ओळख लपविण्यासाठी तो जुने नाशिक परिसरात हातगाड्यांवर भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत होता. मात्र, इन्स्टाग्रामवर व्हिडिओ पोस्ट करण्याच्या एका चुकीमुळे तो पोलिसांच्या कचाट्यात सापडला.