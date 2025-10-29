Dr. Praveen Gedam : नाशिकच्या 'मॉडर्न सिटी' विकासात अभियंते महत्त्वाचे! विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले 'आयईआय'च्या योगदानाचे कौतुक

नाशिक: नाशिकला ‘मॉडर्न सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान व पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) अर्थात ‘आयईआय’ ची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले. तसेच, नाशिकच्या शाश्वत आणि आधुनिक विकासामध्ये अभियंत्यांच्या सक्रिय सहभागाचे महत्त्व त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले..‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स च्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल मनीष कोठारी यांचा नाशिक लोकल सेंटरतर्फे सत्कार करण्यात आला. त्याप्रसंगी डॉ. गेडाम बोलत होते. याप्रसंगी विवेक गोगटे, विक्रम सारडा, माजी अध्यक्ष नरेंद्र बिरार आदी उपस्थित होते..Gold Prices Fall : आता उतरती लागली! सोन्याचा दर ३६०० रुपयांनी, चांदीच्या दरात 5 हजार 500 रुपयांची झाली घसरण.सत्काराला उत्तर देताना कोठारी यांनी संस्थेच्या विकासासाठी नवोन्मेष, पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकतेचा ध्यास कायम ठेवणार असल्याचे सांगितले. तसेच, ‘आयईआय’ चे कार्य अधिक प्रभावी व तरुण पिढीसाठी प्रेरणादायी करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सुमीत खिंवसरा यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास वेदांत राठी, दीपक पाटील, धीरज पिचा यांच्यासह अभियंते, असोसिएशनचे पदाधिकारी, उद्योग, शिक्षण तसेच विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.