Dr. Praveen Gedam : नाशिकच्या 'मॉडर्न सिटी' विकासात अभियंते महत्त्वाचे! विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले 'आयईआय'च्या योगदानाचे कौतुक

Institution of Engineers to support Nashik’s modern city vision : नाशिकला 'मॉडर्न सिटी' बनवण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि 'स्मार्ट' तंत्रज्ञानामध्ये 'द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स'ची (IEI) भूमिका महत्त्वपूर्ण असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे प्रतिपादन
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिकला ‘मॉडर्न सिटी’ म्हणून विकसित करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, ‘स्मार्ट’ तंत्रज्ञान व पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये ‘द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया) अर्थात ‘आयईआय’ ची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले. तसेच, नाशिकच्या शाश्वत आणि आधुनिक विकासामध्ये अभियंत्यांच्या सक्रिय सहभागाचे महत्त्व त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

