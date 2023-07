Nashik News : शासकीय कार्यालयांची सुरक्षितता धोक्यात; गस्ती पथकांची नियुक्ती

Nashik News : सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापनांच्या धोकादायक ठिकाणांचा अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राम प्रधान समितीच्या शिफारशीनुसार नाशिक महापालिका हद्दीतील केंद्रीय कार्यालयांच्या संरक्षक भिंतीला लागून असलेल्या तसेच परिसरातील वाढत्या अतिक्रमणे काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. (Instructions to remove increasing encroachment adjacent to protective wall of central offices within municipal limits nashik news)

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागानेदेखील अशा आस्थापनांच्या सुरक्षेतेसाठी तातडीने कारवाई सुरू केल्याची माहिती अतिक्रमण उपायुक्त करुणा डहाळे यांनी दिली. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्या वेळी राज्य सरकारने राम प्रधान समिती नियुक्त केली होती. या समितीमार्फत सुरक्षित स्थळांचा अभ्यास करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जातो व राज्य सरकारच्या सुरक्षा यंत्रणेकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातात.

नाशिक महापालिका हद्दीमध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रमुख आस्थापना आहेत. यात मध्यवर्ती कारागृह, करन्सी नोट प्रेस, इंडियन सेक्युरिटी प्रेस, गांधीनगर प्रेस, देवळाली आर्टिलरी सेंटर, ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रेल्वे इंजिन कारखाना, एकलहरे थर्मल पॉवर स्टेशन या प्रमुख आस्थापना आहेत. या आस्थापनांच्या सुरक्षेसंदर्भात पोलिस आयुक्त कार्यालयाला अहवाल प्राप्त झाला.

त्यात संवेदनशील लष्करी ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाची बैठक पार पडली. पोलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव या बैठकीला उपस्थित होते. महापालिकेकडून उपायुक्त करुणा डहाळे उपस्थित होत्या. पोलिस उपायुक्त बच्छाव यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापनांच्या परिसरासह संरक्षक भिंतीला लागून झोपडपट्ट्या तसेच विक्रेत्यांचे अतिक्रमण झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देत तातडीने अशा प्रकारचे अतिक्रमण पाठविण्याच्या सूचना दिल्या.

त्याअनुषंगाने महापालिकेनेदेखील कारवाई सुरू केली आहे. त्याचबरोबर केंद्र व राज्य सरकारच्या आस्थापनांच्या बाहेर अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी नियमित गस्ती घालण्याचे आश्वासन अतिक्रमण उपायुक्तांकडून देण्यात आले.

येथे अतिक्रमण

इंडिया सेक्युरिटी प्रेस व करन्सी नोट प्रेस या महत्त्वाच्या आस्थापनांच्या परिसरात विक्रेत्यांचे मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. एकलहरे थर्मल पॉवर स्टेशन, गांधीनगर प्रेस, पोलिस अकादमी तसेच देवळाली आर्टिलरी सेंटरच्या संरक्षक भिंतीला लागून झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. सदर अतिक्रमण तातडीने हटविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

"केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयांच्या बाजूला असलेले अतिक्रमण तातडीने पाठविण्यात येणार आहे. नवीन अतिक्रमण होऊ नये यासाठी गस्तीपथक नियुक्त केले जाईल." - करुणा डहाळे, अतिक्रमण उपायुक्त, महापालिका.