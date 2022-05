ITI चे 3 विषयांचे एकत्रीकरण; ED, WCS आणि थेअरीची एकच 100 गुणांची परीक्षा

कनाशी (जि. नाशिक) : देशातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मधील तीन विषयांचे एकत्रीकरण करून यापुढे एकच पेपर घेतला जाणार आहे, असे मुंबईच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे (Directorate of Vocational Education and Training) संचालक दि. अं. दळवी यांनी कळविले आहे. (Integration of 3 subjects of ITI single 100 mark test for ED WCS and Theory Nashik News)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील फीटर, टर्नर, मशिनिस्ट, वेल्डर यांसारख्या इंजिनिअरिंग ट्रेडमधील प्रशिक्षणार्थी सध्या इंजिनिअरिंग ड्रॉइंग (ईडी), वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन ॲन्ड सायन्स (डब्ल्यूसीएस) आणि ट्रेड थेअरी असे तीन वेगवेगळे विषय शिकतो. या तिन्ही विषयांची परीक्षाही वेगवेगळी घेतली जाते. ज्यात ईडीचा पेपर ५० गुणांचा, डब्ल्यूसीएसचा पेपर ५० आणि ट्रेड थेअरीचा पेपर १०० गुणांचा घेतला जातो. या वर्षापासून तिन्ही विषयांची एकत्रित १०० गुणांची परीक्षा घेतली जाणार आहे.

यंदा २०२१-२२ मध्ये प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना हा नियम लागू होणार आहे. मात्र, यापूर्वी ईडी, डब्ल्यूसीएस आणि थेअरी या विषयांतील अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थींसाठी जुन्याच पद्धतीने परीक्षा घेतली जाईल. देशभरातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांना हा निर्णय लागू राहील, असे पत्रकात नमूद केले आहे.

दरम्यान, सध्या ईडीचा पेपर ५० गुणांचा, डब्ल्यूसीएसचा पेपर ५० गुणांचा, ट्रेड थेअरीचा पेपर १०० गुणांचा आणि निदेशक अंतर्गत सत्र गुण ईडीसाठी २० गुण, डब्ल्यूसीएससाठी १० गुण, ट्रेड थेअरीसाठी २० गुण अशा एकूण २५० गुणांसाठी हे तीन विषय होते. हे तिन्ही विषय एकत्र करून १०० गुणांचे करण्यात आले आहेत. या सत्रासाठी प्रवेश घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना जुलै/ऑगस्ट २०२२ मध्ये ईडी व डब्ल्यूसीएससाठी स्वतंत्रपणे पेपर देण्याची आवश्यकता नाही.

