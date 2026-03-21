Ashok Kharat Files : भोंदू खरातची दिवसभर कसून चौकशी; नीरजकडून महत्त्वाची माहिती; मोबाईल, सीडीआर मागवला

नाशिक - लैंगिक अत्याचारप्रकरणी भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरातच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) गोपनीयता बाळगण्यात येत आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी कॅप्टन खरातची दिवसभर कसून चौकशी करीत त्याचा जाबजबाब घेतल्याचे समजते..दरम्यान, 'ऑफिस बॉय' नीरज जाधवकडून एसआयटीला महत्त्वाची माहिती मिळाली असून खरातच्या मोबाईलचा 'सीडीआर'ही मागविला आहे.गेल्या मंगळवारी (ता.१७) २८ वर्षीय पीडितेच्या तक्रारीनुसार, कथित अंकज्योतिष तज्ज्ञ असलेल्या कॅप्टन अशोककुमार एकनाथ खरात (६७, रा. तृप्ताबाला बंगला, कर्मयोगीनगर, गोविंदनगर) याच्याविरोधात बलात्कारासह जादूटोणा विरोधी कायद्यान्वये येथील सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल केला आहे. न्यायालयाने खरातला २४ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..'आयपीएस' अधिकारी तेजस्वी सातपुतेच्या नेतृत्वाखालील 'एसआयटी' पथकाने सलग तिसऱ्या दिवशी भोंदू खरातची सुमारे आठ तासांपेक्षा अधिक तास कसून चौकशी करीत जाबजबाब घेतल्याचे समजते.खरातच्या घर आणि 'फार्महाऊस'च्या झडतीतून मिळालेल्या लॅपटॉप, मोबाईल आणि 'पेनड्राईव्ह'मध्ये महिलांच्या अत्याचाराच्या शंभरपेक्षा अधिक असलेल्या चित्रफितींबाबत चौकशी करण्यात आली. अशोक खरात मात्र तपासात पुरेसे सहकार्य करीत नसल्याचे समजते..खरातच्या कृत्यांचा भांडाफोड करणारा त्याचा 'ऑफिस बॉय' नीरज जाधवला 'एसआयटी'ने ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून खरातची महत्त्वाची माहिती पथकाला मिळते आहे. परंतु नीरजबाबत 'एसआयटी'कडून अद्यापही कोणतीही माहिती दिली जात नाही वा दुजोराही दिला जात नाही..दरम्यान, 'डिजिटल डिव्हाईस'चा तांत्रिक तपास करण्यासाठी 'फॉरेन्सिक'चे पथकही 'एसआयटी'ने पाचारण केले. मोबाईलचा 'सीडीआर' मागविला असून, त्यातून खरातचे लागेबांधे उघड होण्याची शक्यता आहे.एजंटचा ताबा?शिवसेनेचे नेते दीपक केसरकर यांचा निकटवर्तीय दीपक लोंढे नामक एजंटला सिन्नरमधून 'एसआयटी'ने ताब्यात घेतल्याचे समजते, परंतु त्यात दुजोरा मिळू शकलेला नाही.