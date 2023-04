Nashik News: महाराष्ट्रदिनानिमित्त सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह; धर्मादाय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानुसार उपक्रम

By

Nashik News : धर्मादाय आयुक्तांच्या मार्गदर्शनानुसार नाशिकमधील श्री गुरूगोविंद सिंह पब्लिक स्कूलमध्ये महाराष्ट्रदिनी (ता. १) गोरज मुहूर्तावर सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा होईल. त्यामध्ये ५१ जोडप्यांचा मोफत विवाह होईल.

त्यासाठी २० एप्रिलपर्यंत नाव नोंदणी करायची आहे. सोहळ्यासाठी निवडलेल्या जोडप्यांना माहिती कळवण्यात येईल. (Interfaith Community Marriage on Maharashtra Day Activities under direction of Charity Commissioner Nashik News)

सामुदायिक विवाहाची जबाबदारी समिती पार पाडणार आहे. धर्मादाय सहआयुक्त टी. एस. अकाली यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. धर्मादाय उपायुक्त के. एस. जाधव, सहाय्यक आयुक्त राम लीप्ते, श्रीमती खरोसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही समिती कार्यरत आहे.

सोहळ्यासाठी शहर आणि जिल्ह्यातील देवस्थान, सामाजिक संस्था, शिक्षण संस्था आणि सेवाभावी संस्थांचे योगदान लाभत आहे. सोहळ्यात वधू-वराकडील ४० जणांच्या भोजनाची सोय करण्यात येणार असून वधू-वरांचे त्यांच्या धार्मिक पद्धतीने विवाह होतील. तसेच वधू-वरांसाठी पोशाख मंगळसूत्र व धार्मिक विधी साहित्य मोफत देण्यात येईल.

विशेषतः सामान्य आर्थिक परिस्थिती असलेले आदिवासी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, शहीद जवान, बेघर, ऊसतोड कामगार, भटक्या जाती-जमाती, अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय, अनाथ पाल्यांचे विवाह होतील.

अलीकडच्या काळात विवाह सोहळे खर्चिक झाल्याने सामान्य कुटुंबातील तरुण-तरुणींना विवाह करणे अवघड होत चालले आहे. त्यातच मानापमान, रीती-रिवाज पार पाडावे लागतात. त्यावर उपाय म्हणून सामुदायिक विवाह सोहळ्यांकडे कल वाढत चालला आहे. सोहळ्यात नाव नोंदणीसाठी नाशिकमधील जुना आग्रा महामार्गावरील श्री कालिका मंदिर या पत्त्यावर अथवा ९३९६२६९९१६ या मोबाईलवर नोंदणी करता येणार आहे.