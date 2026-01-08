नाशिक

Nashik Kolkata Flight : नाशिककरांसाठी गुड न्यूज! मार्चपासून 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकत्ता आता अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर

Nashik to Kolkata direct flight starting March: येत्या मार्च महिन्यापासून ‘कोलकत्ता’साठी थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे. या नव्या हवाई सेवेमुळे नाशिकची हवाई कक्षा अधिक रुंदावणार असून, जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या बंगाली बांधवांना अवघ्या दोन तासांत कोलकत्ता गाठणे शक्य होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून येत्या मार्च महिन्यापासून ‘कोलकत्ता’साठी थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे. या नव्या हवाई सेवेमुळे नाशिकची हवाई कक्षा अधिक रुंदावणार असून, जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या बंगाली बांधवांना अवघ्या दोन तासांत कोलकत्ता गाठणे शक्य होणार आहे.

