Nashik Kolkata Flight : नाशिककरांसाठी गुड न्यूज! मार्चपासून 'सिटी ऑफ जॉय' कोलकत्ता आता अवघ्या दोन तासांच्या अंतरावर

नाशिक: नाशिक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून येत्या मार्च महिन्यापासून 'कोलकत्ता'साठी थेट विमानसेवा सुरू होणार आहे. या नव्या हवाई सेवेमुळे नाशिकची हवाई कक्षा अधिक रुंदावणार असून, जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या बंगाली बांधवांना अवघ्या दोन तासांत कोलकत्ता गाठणे शक्य होणार आहे..सध्या नाशिकमधून देशातील आठ शहरांसाठी विमानसेवा सुरू आहे. त्यात दिल्ली आणि बंगळूर साठी दिवसातून दोन उड्डाणे दिली जात असून ही सेवा इंडिगो कडून चालवली जाते. यंदा देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी थेट हवाई संपर्क वाढवण्याचा प्रयत्न हवाई कंपन्यांकडून सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून मार्चपासून नाशिक-कोलकत्ता विमानसेवेचा समावेश करण्यात येत आहे..दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक बंगाली बांधव वास्तव्यास आहेत. आतापर्यंत त्यांना रेल्वे किंवा रस्तेमार्गे प्रवास करावा लागत असून, त्यासाठी किमान २४ ते ३६ तासांचा कालावधी जात होता.या पार्श्वभूमीवर थेट विमानसेवा सुरू झाल्याने वेळ आणि प्रवासाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. या सेवेसाठी इंडिगोसह एअर इंडिया नेही सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. परिणामी, नाशिकमधील प्रवासी, विशेषतः बंगाली बांधवांसाठी, कोलकत्याचा प्रवास अधिक सुलभ व वेगवान होणार आहे..