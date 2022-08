‘त्या’ संशयास्पद घटनेची चौकशी पूर्ण; निमोनियामुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न

पंचवटी (जि. नाशिक) : निलगिरी बागेत राहणारे हिरामण महादू आहेर (४५) यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कुटुंबीयांनी निलगिरी बागेतील मोकळ्या मैदानात जमिनीत पुरले होते. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी या संशयास्पद घटनेची चौकशी सुरू केली.

मंगळवारी (ता. ९) दुपारी नायब तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत पुरण्यात आलेला मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा केला गेला. यानंतर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी यांनी शवविच्छेदन केले. यात निमोनिया मुळे मृत्यू झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, मृतदेह अंत्यसंस्कार करण्यासाठी कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. (Investigation of that suspicious incident completed Death was found due to pneumonia nashik Latest Marathi News)

हिरामण आहेर हे मूळ नांदगाव तालुक्यातील रहिवासी असून, पंधरा वर्षांपासून ते निलगिरी बाग परिसरात वास्तव्यास आहेत. आंतरजातीय विवाह केल्यानंतर ते या ठिकाणी आपल्या पत्नी व दोन लहान मुलांसोबत राहत होते.

निलगिरी बाग येथे भंगार दुकानात काम करून हिरामण आहेर संसाराचा गाडा हाकीत होते. यातच काही दिवसांपासून त्यांच्या पायाला गँगरीन होऊन जखमेत जंतू झाले होते. त्यांना चालता येत नसल्याने घसरून ते बरेचशे आपले काम करीत असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे.

अशातच शनिवारी (ता. ६) हिरामण आहेर यांचा मृत्यू झाल्याने, त्यांच्या कुटुंबीयांनी रात्रीच्या सुमारास निलगिरी बागेत मोकळ्या मैदानात रीतिरिवाजप्रमाणे मृतदेह जमिनीत पुरला असल्याचे सांगितले जात होते. याबाबत आडगाव पोलिसांना माहिती मिळताच त्यांनी तपास सुरू केला.

हेही वाचा: गोदाघाटावर भाविकांभोवती रिक्षाचालकांचा अक्षरश: गराडा

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक इरफान शेख यांनी तहसीलदार व जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांना पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी नायब तहसीलदार नितीन पाटील, सर्कल ऑफिसर वसंत ढुमसे यांच्या उपस्थितीत पुरलेला मृतदेह बाहेर काढून पंचनामा करण्यात आला.

यानंतर जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन मृतदेहाचे शवविच्छेदन केले. याप्रकरणी आडगाव पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असल्याचे, वरिष्ठ निरीक्षक इरफान शेख यांनी या वेळी सांगितले.

हेही वाचा: तिसऱ्या श्रावणी सोमवारसाठी MSRTCतर्फे 230 बस