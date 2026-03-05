Rajabhau Waje : खासदार राजाभाऊ वाजे ॲक्शन मोडवर; आखाती देशांतील युद्धामुळे अडकलेल्या शेतमालासाठी केंद्राला साकडे

नाशिक: इराण व इस्राईल यांच्यातील युद्धामुळे मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरावर शेतमालाचे कंटेनर अडकले आहेत. या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालावे, असे विनंतीपत्र नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दिले आहे..आखाती प्रदेशातील जवळपास १४ देशांमध्ये सध्या संघर्षाची स्थिती आहे. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, तेथील भारतीयांच्या सुरक्षिततेबाबत त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे वाजे यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे..या युद्धजन्य परिस्थितीचा कृषी निर्यातीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, पपई, बेदाणे (मनुका) यांसारख्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी नाशिक जिल्हा देशातील महत्त्वाचे केंद्र मानले जातो. मात्र, सध्याच्या तणावामुळे समुद्री मार्गांत अडथळे निर्माण होत असल्याने ‘जेएनपीटी’ येथे कृषी माल अडकून पडला आहे..Karnataka CM Rotation Issue : कर्नाटकच्या राजकारणात होणार मोठा गेम? '...तर वेगळा निर्णय घेऊ!' डी. के. शिवकुमार यांचा हायकमांडला थेट इशारा; सिद्धरामय्यांची खुर्ची धोक्यात?.एकट्या नाशिकचे दोनशे कंटेनरसध्या ‘जेएनपीटी’ येथे दुबईच्या दिशेने जाणारे सुमारे एक ते दीड हजार कंटेनर अडकले आहेत. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातून निर्यात होणारा कांदा, द्राक्षे, पपई यांसारख्या नाशवंत शेतमालाचे १५० ते २०० हून अधिक कंटेनर आहेत. हा माल वेळेत पोहोचला नाही तर तो खराब होण्याची भीती असून, त्यातून शेतकरी आणि निर्यातदारांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता खासदार वाजे यांनी वर्तविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.