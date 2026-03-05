नाशिक

Rajabhau Waje : खासदार राजाभाऊ वाजे ॲक्शन मोडवर; आखाती देशांतील युद्धामुळे अडकलेल्या शेतमालासाठी केंद्राला साकडे

Iran–Israel War Disrupts Agricultural Exports : युद्धामुळे मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरावर शेतमालाचे कंटेनर अडकले आहेत. या प्रकरणी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालावे, असे विनंतीपत्र नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी दिले आहे.
Rajabhau Waje

Rajabhau Waje

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
