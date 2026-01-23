Iranian Woman : प्रेमाचं रूपांतर लग्नात झालं अन् ती गर्भवती राहिली, तिला बाळ होताच..; भारतात आलेल्या इराणी महिलेचं 'धरणगाव कनेक्शन' काय?

जळगाव : धरणगावात बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या इराणी महिलेचे प्रकरण दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. तिला अफगाणी तरुणाशी प्रेम झाले. त्याच्या शोधात ती भारतात आली. प्रेमाचे लग्नात रूपांतर झाले. ती गर्भवती राहिली. भारतात ‘रेफ्युजी’ असलेल्या तिच्या पतीचा खून झाला. इकडे तिने मुलाला जन्म दिला. आता मात्र तिच्या बाळासह देशात घेण्यास मूळ देश इराणने (Iranian Woman India Case) नकार दिला आहे. दुसरीकडे बाळाशिवाय जाण्याचा या आईचा प्रश्नच येत नाही..धरणगाव येथील कुरेशी शेख रफीक शेख ईसा याच्या घरात इराणी महिला तरिना फरनाज मसई (वय ३०) आढळून आली. या प्रकरणी गुरुवारी (ता. ८) धरणगाव पोलिस ठाण्यात विदेशी महिलेस आश्रय दिल्याप्रकरणी कुरेशी शेख रफिक शेख ईसा, शेख अहमद रजा शेख ईसा याच्यासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आश्रय देणारे संशयित सध्या कारागृहात आहेत. तपासात या भुरट्यांनी विदेशी महिलेस बेकादेशीर आश्रय देण्यासह तिला सीमकार्ड काढून दिले. तसेच, तिच्या साडेतीनवर्षीय मुलाचे बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा उलगडा झाला आहे. या सीमकार्डद्वारे पाकिस्तानात व्हिडिओ कॉल करण्यात आल्याचे आढळून आल्याने सुरक्षा यंत्रणा खळबडून जागी झाली आहे..Crime News : तीन वर्षांच्या संसाराचा रक्तरंजित शेवट; मूल होत नसल्यामुळे पतीने पत्नीचा दोरीने गळा आवळून केला खून.अशी आली 'ती' भारतातइराण येथील मूळ रहिवासी तरिना फरनाज मसाई (वय ३०) हिचे मूळ अफगाणिस्तान येथील रहिवासी सय्यद जरिफ अहमद चिश्ती उर्फ जरिफ बाबा (वय ३५) याच्याशी इराणमध्ये प्रेमसंबंध जुळले. काही काळानंतर जरिफ इराण सोडून भारतात आला. तेव्हा फरनाज हिला त्याच्यासोबत येता आले नाही. जरिफ मात्र भारतात ‘रेफ्युजी’ म्हणून वास्तव्यास राहत होता..दिल्ली, मुंबईसह इतर राज्यात त्याचा सुफीसंत म्हणून अनुयायी असल्याने वावर होता. अशातच इराणहून भारतात आलेली तरिना फरनाज मसई त्याच्यासोबत दिल्ली व मुंबईत वास्तव्यास होती. तर सय्यद जरिफ येवला (नाशिक) येथे भाड्याने बंगला घेऊन वास्तव्य होता. आपले कुटुंबीय देश इराण सोडून भारतात आल्यावर तरिना फरनाज हिला पती जरिफ याचे पहिले लग्न झाल्याची माहिती झाली. तरीही तिच्याशी विवाह केला होता..Crime News : नोकरीच्या शोधात असलेल्या 19 वर्षीय पॅरामेडिकल विद्यार्थिनीचा निर्घृण खून; आमदाराच्या डेरीजवळ आढळला मृतदेह.तरिना गर्भवती असतानाच ५ जुलै २०२२ ला सुफी संत ख्वाजा सय्यद जरीफ अहमद चिश्ती उर्फ जरीफ बाबा (वय २८) याचा गोळी झाडून खून करण्यात आला. त्यानंतर तरिना फरनाज मसई हिच्यावर अनेक संकटे आली. ७ फेब्रुवारी २०२२ ला तिचा ‘व्हिसा’ संपुष्टात आला. व्हिसा पूर्ववत करण्याचे तिचे कोणतेही प्रयत्न तेव्हापासूनच अयशस्वी ठरत होते..संशयित संतोष हरिभाऊ ब्राह्मणे, गोपाल निंबा बोरगुले, विशाल सदानंद पिंगळे यांच्यासह बाबा जरिफ यांचा पूर्वाश्रमीचा चालक अब्दुल गफ्फार (रा. शिर्डी) यांनी मिळून बाबाच्या कोट्यवधीच्या मालमत्ता लाटण्यासाठी गोळ्या झाडून ५ जुलै २०२२ ला खून केला. या प्रकरणी अटकेत असलेला बाबाचा चालक अब्दुल गफ्फार यानेच तरिना फरनाज मसई हिला दिल्लीहून महाराष्ट्रात आणले होते. जरिफचा खून गफ्फारनेच केल्याचे व तो अटक झाल्यानंतर तरिन मसईने त्याची साथ सोडून ती धरणगाव येथील रफिक कुरेशी याच्या संपर्कात आली व त्यानेच खोटे दस्तऐवज बनविण्यासाठी मदत केल्याचे उघड झाले आहे..नेमकी अडचण अशीतरिना फरनाज मसईकडे मूळ इराणचे नागरिकत्व आहे. तिने ज्याच्याशी लग्न केले, तो सय्यद जरिफ अहमद चिश्ती उर्फ जरिफ बाबा (वय ३५) मूळचा अफगाणी नागरिक भारतात ते रेफ्युजी म्हणून वास्तव्यास होता. या दोघांचे अपत्य मुलगा सुफी (३ वर्षे, ६ महिने) याचा जन्म मुंबईत झाला. या महिलेस परत इराणला डिपोर्ट करायचे म्हटल्यास इराण फक्त त्या महिलेस देशात घेण्यास तयार आहे. मात्र, मुलगा सुफी मूळ नागरिक नसल्याने त्याला इराण दुतावासाने नकार दिला आहे. आईचे नागरिकत्व थेट अपत्यांना दिले जात नाही, म्हणून इराणने नकार दिलाय. तरिना आपल्या मुलास सोडण्यास तयार नाही. परिणामी, ती तीन देशांच्या सिमेंतर्गत विदेशी नागरिकत्व कायद्याच्या कचाट्यात सापडली आहे..राणीसोबत रात्री कोण झोपणार? लैंगिक संबंध ठेवायची इच्छा झाली की...; कुस्तीने ठरायचा निर्णय!.जिल्हा पोलिस दलातर्फे या प्रकरणात सखोल चौकशी सुरू आहे. इराणी महिलेस आश्रय देणाऱ्यांना अटक केली असून, त्यांच्या कॉल डिटेल्ससह इतर महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित करण्यात येत आहे. इराणी महिलेबाबत तिच्या मूळ देशाच्या दुतावासांना माहिती देण्यात आली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पोलिस दलाचे काम सुरू आहे.- डॉ. महेश्वर रेड्डी, पोलिस अधीक्षक.येवल्यात पतीचा २०२२ मध्ये खूनइराणी महिला तरीना फरनाज मसई हिचा पती सुफी संत ख्वाजा सय्यद जरीफ अहमद चिश्ती उर्फ जरीफ बाबा (वय २८) येवला येथे भाड्याच्या बंगल्यात वास्तव्यास होते. त्यांचे मुंबई व दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात अनुयायी होते. जरीफ बाबा सोशल मीडियावर खूप सक्रिय होते आणि त्यांचे यू ट्यूब चॅनलही होते. त्यांच्यावर काही वादग्रस्त दावे केल्याचा आरोपही होता. जरीफ बाबा यांची कोट्यवधींची मालमत्ता लाटण्यासाठी वाहनचालक व इतर सहकाऱ्यांनी येवला येथे ५ जुलै २०२२ रोजी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. बाबांच्या खूनप्रकरणी त्यांचा चालक अब्दुल गफ्फार यास अटक झाल्यापासून तरीना मसई हिने धरणगाव गाठले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 