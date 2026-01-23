नाशिक

Iranian Woman : प्रेमाचं रूपांतर लग्नात झालं अन् ती गर्भवती राहिली, तिला बाळ होताच..; भारतात आलेल्या इराणी महिलेचं 'धरणगाव कनेक्शन' काय?

Iranian Woman Found Living Illegally in Dharangaon : या प्रकरणी अटकेत असलेला बाबाचा चालक अब्दुल गफ्फार यानेच तरिना फरनाज मसई हिला दिल्लीहून महाराष्ट्रात आणले होते.
Iranian Woman India Case

सकाळ डिजिटल टीम
जळगाव : धरणगावात बेकायदा वास्तव्यास असलेल्या इराणी महिलेचे प्रकरण दिवसेंदिवस जटिल होत आहे. तिला अफगाणी तरुणाशी प्रेम झाले. त्याच्या शोधात ती भारतात आली. प्रेमाचे लग्नात रूपांतर झाले. ती गर्भवती राहिली. भारतात ‘रेफ्युजी’ असलेल्या तिच्या पतीचा खून झाला. इकडे तिने मुलाला जन्म दिला. आता मात्र तिच्या बाळासह देशात घेण्यास मूळ देश इराणने (Iranian Woman India Case) नकार दिला आहे. दुसरीकडे बाळाशिवाय जाण्याचा या आईचा प्रश्‍नच येत नाही.

