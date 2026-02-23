Nashki News : नाशिकमध्ये अवतरले अंतरिक्ष! अशोका स्कूलमध्ये इस्रोच्या 'विक्रम साराभाई' अंतराळ प्रदर्शनाचा शानदार प्रारंभ

डीजीपीनगर: अशोका ग्रुप ऑफ स्कूल्स, अर्जुननगर कॅम्पस चांदशी शिवारात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) ‘विक्रम साराभाई अंतराळ ३ दिवसीय प्रदर्शनाचे उद्घाटन महापौर हिमगौरी आडके आणि जीसॅट-१५ प्रकल्पाचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व उपप्रकल्प संचालक जयंत जोशी यांच्या हस्ते झाले. .प्रसंगी स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर, अहमदाबाद येथील इस्रो पथकातील वरिष्ट निवृत्त शास्त्रज्ञ डॉ. एस. पी. व्यास, राहुल भदाणे, दिशा दवे, प्रणव पंड्या आणि अमित माळी, एसएससी बोर्डाचे सचिव मच्छिंद्र कदम, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी साईलता सामलेटी, अशोका ग्रुप्स ऑफ स्कूल, अशोका बिल्डकॉनचे संस्थापक अध्यक्ष अशोक कटारिया, अशोका ग्रुपचे संचालक तथा कार्यकारी अधिकारी संजय लोंढे, व्यवस्थापकीय संचालिका आस्था कटारिया,नासा स्पेस एज्युकेटर अपूर्वा जाखडी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. .खगोलशास्त्र व अंतराळ विज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी पुढील पिढीला प्रेरित करणे व त्यांच्यात जिज्ञासा निर्माण करणे या उद्देशाने प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले असल्याचे अशोका ग्रुपचे अध्यक्ष अशोक कटारिया यांनी नमूद केले. महापौर हिमगौरी आडके म्हणाल्या, की इस्रोचे पथक पुन्हा एकदा नाशिकमध्ये येऊन विक्रम साराभाई अंतराळ प्रदर्शनाद्वारे नाशिककरांना ज्ञानप्रकाश देत आहे, याचा आम्हाला सार्थ अत्यंत आनंद होत आहे. हा उपक्रम राबविल्यामुळे अंतराळ क्षेत्रातील पुढचे पाऊल असून नाशिकच्या नावलौकिकात अशोका ग्रुप ऑफ स्कूल्सच्या संपूर्ण टीमने उंच भरारी घेतली आहे ही अभिमानास्पद बाब आहे..प्रमुख पाहुणे जयंत जोशी यांनी ‘प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग’ व कृत्रिम बुद्धिमत्ता संदर्भात बोलताना सांगितले, की पाठ्यपुस्तकाबाहेरील शिक्षणाच्या या युगात अशा उपक्रमांची अध्यापन-शिकणं प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका असेल. विद्यार्थ्यांना अंतराळ शिक्षणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येतो. तसेच इस्रो ही संस्था राखेतून उभारी घेऊन महान यश कसे साध्य करता येते, याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. प्रदर्शनात उपग्रह, प्रक्षेपण वाहने, भारतीय अंतराळ मोहिमांची उपकरणे व तंत्रज्ञान यांची १६ सविस्तर प्रमाणबद्ध मॉडेल्स सादर करण्यात आली आहेत..Ahilyanagar News:‘शिष्यवृत्ती’ला २ हजार विद्यार्थ्यांची दांडी; गैरहजर विद्यार्थ्यांबाबत अहिल्यानगर जिल्हा परिषद काय घेणार निर्णय?.त्यासोबत भारताच्या अंतराळ प्रवासाचा आढावा देणारी प्रभावी दृकश्राव्य सादरीकरणही आहेत. इस्रोचे शास्त्रज्ञ आणि प्रशिक्षित अशोका विद्यार्थी अभ्यागतांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन करून प्रत्येक मॉडेलचे महत्त्व समजावून सांगत आहेत. प्रदर्शन २४ फेब्रुवारीपर्यंत सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत खुले राहणार आहे. प्रवेश विनामूल्य असून पूर्वनोंदणी व वेळापत्रकानुसार स्लॉट बुकिंग आवश्यक आहे. इच्छुकांनी इंस्टाग्रामवरील अशोका ग्रुप ऑफ स्कूल्सच्या अधिकृत पृष्ठांद्वारे आगाऊ नोंदणी करावी किंवा प्रत्यक्षस्थळी नोंदणीची सुविधादेखील उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.