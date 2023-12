Nashik: वावी येथील ट्रामा केअर सेंटरचा प्रश्न मार्गी लागणार; आमदार सत्यजित तांबे यांच्या मागणीला यश

सिन्नर : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत कार्यान्वित करण्यात आलेल्या मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या शिर्डी ते भरविर (इगतपुरी) दरम्यानच्या टप्प्यात तसेच सिन्नर-शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातग्रस्तांना तातडीची उपचार सुविधा मिळण्यासाठी सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ड्रामा केअर सेंटरचा दर्जा देऊन ते विकसित करावे.

अशी मागणी विधान परिषद सदस्य आमदार सत्यजित तांबे यांनी सातत्याने केली आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान ही मागणी आमदार तांबे यांनी पुन्हा उपस्थित केल्यानंतर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

अधिवेशन काळातच ट्रामा केअर सेंटरबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आरोग्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. (Issue of trama care center at Vavi to be resolved Success to MLA Satyajeet Tambe demand Nashik)