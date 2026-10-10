पत्रकारपत्रकार परिषदपत्रकार परिषद परिषद

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‘जलजीवन’मधील गैरव्यवहार बाहेर
येण्याची पाणीपुरवठा मंत्र्यांना भीती
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पाणीटंचाईवर नियोजन जाहीर करण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १० : राज्यात जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण असून, त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी केला. हा गैरव्यवहार उघड होऊ नये, अशी पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांना भीती आहे. त्यामुळेच ते आपण दुष्काळी भागाचा दौरा का करीत आहात ?असा प्रश्न उपस्थित करीत असल्याचा टोला सपकाळ यांनी लगावला.
राज्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शासन शेतकऱ्यांना मदत देण्याची तयारी करीत आहे. असे असताना शनिवारी (ता.१०) कॉंग्रेसचे प्रदेशााध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ दुष्काळी भागाचा दौरा का करीत आहेत, अशी टिका पालकमंत्री पाटील यांनी केली होती. त्यावर सपकाळ बोलत होते. आम्ही प्रत्यक्ष गावात भेटून दुष्काळाची माहिती घेत आहोत. शेतकरी, नागरिकांशी संवाद साधत आहोत. यातून अनेक गावात जलजीवन मिशनची कामे अपूर्ण असून कामे बंद असल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यात या योजनेत गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रार असल्याचा आरोपही श्री. सपकाळ यांनी केला.
पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी आम्ही दुष्काळी भागाचा दौरा का करीत आहेत, हे विचारण्यापेक्षा जिल्ह्यातील पाणीटंर्चाइचा आराखडा जाहीर करावा. जलजीवन मिशनमधील कामांची श्वेतपत्रिका काढावी, आपला लाडका ठेकेदार योजनेचे काय झाले ते जाहीर करावे, असे आव्हान श्री. सपकाळ यांनी दिले.