Jal Jeevan Mission : 'हर घर जल' स्वप्न अधुरे? नाशिक जिल्ह्यातील ६५० गावांना पाणी, पण निधीअभावी अनेक योजना रखडल्या

नाशिक: ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास केंद्राने हाती घेतलेल्या 'जलजीवन मिशन अंतर्गत' जिल्ह्यातील ९०५ कामे पूर्ण झाली असून, ६५० योजनांमधून थेट पाणीपुरवठा सुरू झाला असला, तरी २५५ कामांना निधीची अडचण असल्याने ही कामे अपूर्ण आहेत. .केंद्र सरकारने 'हर घर जल' योजनेच्या माध्यमातून घरोघरी नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी २०१९ मध्ये जलजीवन मिशन हाती घेतले. यात नाशिक जिल्ह्यातील एक हजार ४१० कोटींच्या एक हजार २२२ योजनांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत या योजनांना मंजुरी देण्यात आली. यात ७१२ कोटींच्या ६८१ योजना या रेट्रोफिटिंगच्या आहेत. ६९७ कोटींच्या ५४१ नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे..योजनेची घोषणा झाली, तेव्हा ३१ मार्च २०२४ पर्यंत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. मात्र, योजनेला निधी मिळण्यास उशीर झाल्याने कामांची गती मंदावली. परिणामी, जिल्ह्यातील ९०५ योजना पूर्ण झाल्या असून, ६५० ठिकाणी पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. .२५५ कामे अपूर्णावस्थेत असून, त्यांना निधीची अडचण निर्माण झालेली दिसते. पूर्ण झालेल्या योजनांमध्ये १६० योजना या राष्ट्रीय पेयजल मिशन अंतर्गत झालेल्या आहेत. अपूर्ण योजनांसाठी निधी वेळेवर मिळत नसल्याने कामे रखडली आहेत..४४६ योजना हस्तांतरितजलजीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांपैकी ४४६ योजना ग्रामपंचायतींकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. त्यांची देखभाल व दुरुस्ती ही या विभागामार्फत करण्यात येईल. काम पूर्ण झालेल्या; परंतु पाणी सुरू न झालेल्या काही योजनांना वीजपुरवठ्याची अडचण होती. काही योजनांना विविध विभागांची परवानगी मिळालेली नाही..अल्प निधीमुळे अडचणीकाम पूर्ण केलेल्या ठेकेदारांना पैसे वेळेत मिळत नसल्याने त्यांची ओरड सुरू झाली आहे. थकीत बिलांची रक्कम ५०० कोटींच्या जवळपास असली, तरी त्या बदल्यात फारच कमी निधी मिळतो. त्याचे वाटप कसे करायचे, असा प्रश्न प्रशासनाला पडतो. प्राप्त होणारा निधी आणि प्रलंबित बिलांचे प्रमाण व्यस्त झाल्याने त्याचे नियोजन करताना अधिकाऱ्यांना रोष पत्करावा लागतो.