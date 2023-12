Viksit Bharat Sankalp Yatra: विकसित भारत संकल्प यात्रा रोखल्यास गुन्हे दाखल करा : जलज शर्मा यांचे निर्देश

Viksit Bharat Sankalp Yatra : केंद्रीय योजनांची सामान्यांपर्यंत जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेचे रथ काही गावांमध्ये अडविले जात आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी ज्या गावात रथ अडविला जाईल, तेथे अडविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश दिले आहेत.

संकल्प यात्रा सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये यशस्वी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या. (Jalaj Sharma instructions to File case if Viksit Bharat Sankalp Yatra is blocked nashik news )