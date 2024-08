Jalgaon Crime News : अडावद येथे दोन गटांत हाणामारी! 14 जण जखमी; दहा जणांना अटक, 93 संशयितांवर गुन्हा दाखल

अडावद (ता. चोपडा) : येथील मोकळ्या जागेत बांधकाम करण्यावरून दोन गटांत तुफान हाणामारी व दगडफेक झाली. त्यात १४ जण जखमी झाले. ही घटना बुधवारी (ता. २१) रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी येथील पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी दिलेल्या फिर्यादीवरून दोन्ही गटांतील ९३ संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यापैकी दहा संशयितांना अटक करण्यात आली आहे. (Clash between two groups in Adavad)