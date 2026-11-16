जळगावचे किमान तापमान राज्यात नीचांकी
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१२.७ अंशांची नोंद, नाशिकच्या पाऱ्यात दीड अंशाची वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १६ : राज्यभर थंडीची लाट आली असताना, सोमवारी (ता. १६) नाशिकच्या पाऱ्यात दीड अंशाची वाढ नोंदविली आहे. जळगावचे किमान तापमान १२.७ अंश नोंदविले गेले असून, हे राज्यातील नीचांकी किमान तापमान राहिले. वातावरणात गारठा टिकून असल्याने नागरिकांकडून आता स्वेटर, जॅकेटसह उबदार कपड्यांचा वापर सुरू झाला आहे.
रविवारी (ता. १५) नाशिकचे किमान तापमान १२.६ अंश, तर निफाडचे किमान तापमान ११ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले होते. यात साधारणतः दीड अंशाची वाढ होऊन सोमवारी नाशिकचे किमान तापमान १४ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले आहे; तर निफाडच्या किमान तापमानात किरकोळ वाढ होऊन ११.१ अंश सेल्सियस इतक्या किमान तापमानाची नोंद घेण्यात आली.
राज्यात थंडीची लाट पडली असताना, उत्तर महाराष्ट्रातही थंडीचा जोर कायम आहे. यंदाच्या हंगामात प्रथमच राज्यात उत्तर महाराष्ट्राचे किमान तापमान नीचांकी स्तरावर नोंदविले गेले. सोमवारी जळगावचे किमान तापमान १२.७ अंश सेल्सियस होते. हे राज्यातील नीचांकी किमान तापमान राहिले.
एकंदरीत गारठा वाढल्याने शहरी व ग्रामीण जनजीवनावर परिणाम जाणवतो आहे. रात्री लवकरच रस्ते ओस पडू लागले असून, बाजारपेठांमधील वर्दळ सायंकाळनंतर कमी होत आहे. यंदा कडाक्याची थंडी पडण्याचा अंदाज असल्याने उबदार कपड्यांच्या खरेदीची लगबग सध्या पाहायला मिळते.