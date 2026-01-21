Jalgaon Mob Assault : गोमांस विक्रीच्या संशयावरुन घोळक्याकडून जलील-फरहानला बेदम मारहाण; काका-पुतणे रुग्णालयात

जळगाव : मूळ फैजपूर येथील गृहस्थ पुतण्यासह दुचाकीने जात असताना, वाहन अडवून (Jalgaon Mob Assault Cow Slaughter Suspicion Faizpur) काही जणांच्या घोळक्याने काका-पुतण्यास बेदम मारहाण केली. मारहाणीत जखमी दोघांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, फैजपूर येथील रहिवासी जलील साबीर (वय ४३), त्यांचा पुतण्या फरहान असे दोघेही दुचाकीने (एमएच १९, डीएम ९६२३) वाघोदा येथून आंदलवाडी जात असताना, काही तरुणांच्या घोळक्याने गोमांस विक्रीच्या संशयावरून त्यांना बेदम मारहाण केल्याची घटना सोमवारी (ता.२०) दुपारी घडली..Nashik Tapovan News : नियमांशिवाय एकही झाड तोडू नका! नाशिक महापालिकेला पुन्हा जोरदार झटका; तपोवनातील वृक्षतोडीला स्थगिती.जखमी काका पुतण्यास जळगाव जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्या मारहाणीचा व्हीडीओ व्हायरल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी त्यांचे रात्री जबाब घेतले असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.