नाशिक

Jalgaon Mob Assault : गोमांस विक्रीच्या संशयावरुन घोळक्याकडून जलील-फरहानला बेदम मारहाण; काका-पुतणे रुग्णालयात

Jalgaon Mob Assault Over Cow Slaughter Suspicion : फैजपूर येथील काका-पुतण्याला गोमांस विक्रीच्या संशयावरून वाघोदा परिसरात जमावाने दुचाकी अडवून बेदम मारहाण केली. दोघांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
Jalgaon Mob Assault

Jalgaon Mob Assault

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जळगाव : मूळ फैजपूर येथील गृहस्थ पुतण्यासह दुचाकीने जात असताना, वाहन अडवून (Jalgaon Mob Assault Cow Slaughter Suspicion Faizpur) काही जणांच्या घोळक्याने काका-पुतण्यास बेदम मारहाण केली. मारहाणीत जखमी दोघांना उपचारासाठी जिल्‍हा रुग्णालयात दाखल केले आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police case
Cow
Hindu religion
jalgaon crime

Related Stories

No stories found.