नाशिक

जिल्हा परिषद जळगाव येथे शिक्षक समायोजन व पदस्थापना प्रक्रिया

जिल्हा परिषद जळगाव येथे शिक्षक समायोजन व पदस्थापना प्रक्रिया
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मनपातील २६ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन (उपशीर्षक) जि. प. शाळेत नियुक्ती; पवित्र पोर्टलमधील ७२ शिक्षकांनाही पदस्‍थापना सकाळ वृत्‍तसेवा जळगाव, ता. ७ : गतवर्षीच्‍या २०२५-२६ च्या संचमान्यतेनुसार जिल्‍ह्यातील नगरपालिका व महापालिका शाळांमध्‍ये अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांच्या समायोजनाची प्रक्रिया समुपदेशनाद्वारे आज (ता.७) पार पडली. यात अतिरिक्‍त ठरलेल्‍या २६ शिक्षकांचे समुपदेशनाद्वारे जिल्‍हा परिषद शाळांमधील रिक्‍त जागांवर पदस्‍थापना देण्यात आली. याशिवाय पवित्र पोर्टल टप्‍पा १ मधील ७२ शिक्षकांना देखील पदस्‍थापना देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद जळगाव येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व सूचनेनुसार ही प्रक्रिया आज (ता.७) जिल्‍हा परिषदेच्‍या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी नीलेश पाटील उपस्थित होते. ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व नियमांनुसार पारदर्शक आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून राबविण्यात आली. प्रक्रियेदरम्यान शिक्षकांना उपलब्ध रिक्त पदांची माहिती देऊन त्यांच्या पसंतीनुसार व नियमानुसार पदस्थापना व समायोजनाची कार्यवाही करण्यात आली. चौकट जिल्हा परिषदेच्या शाळेत पदस्‍थापना प्रथम महापालिका व नगरपालिका शाळांमध्‍ये अतिरिक्‍त ठरलेल्‍या २६ शिक्षकांना जिल्‍हा परिषद शाळांमध्‍ये पदस्‍थापना देण्यात आली. या प्रक्रियेत मराठी माध्यमाचे १४ व उर्दू माध्यमाचे १२ अशा एकूण २६ अतिरिक्त शिक्षकांचे समुपदेशनाद्वारे समायोजन करण्यात आले. तसेच पवित्र पोर्टल टप्पा-१ मधील कन्फर्मेशन राऊंडमध्ये प्राप्त झालेल्या यादीनुसार मराठी माध्यमाचे ५२ व उर्दू माध्यमाचे २० अशा एकूण ७२ शिक्षकांना जिल्हा परिषद शाळांमध्ये समुपदेशनाद्वारे पदस्थापना देण्यात आली.

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