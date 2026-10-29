जळगावात गारवा वाढला; दिवसभर ढगाळ वातावरण उत्तरेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव; तापमानातील घसरणीमुळे थंडीची चाहूल

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शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण
गारवा वाढला; उत्तरेकडील वाऱ्यांचा प्रभाव; तापमान घसरले
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.२९ : उत्तरेकडून आणि ईशान्येकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्याने जिल्ह्यातील हवामानात बदल जाणवू लागला आहे. हवेची हालचाल वाढल्यामुळे प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक गारवा जाणवत असून, तापमानातही घट झाली आहे. गुरुवारी (ता. २९) शहरात दिवसभर ढगाळ वातावरण पाहायला मिळाले.
गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात बदल होत असून, वाऱ्यांमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे. विशेषतः सकाळी आणि सायंकाळच्या वेळी थंडी अधिक जाणवत आहे. उत्तरेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्याने नागरिकांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळत आहे. दिवसभर सूर्यप्रकाश कमी असल्याने वातावरणात गारवा टिकून होता. बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांच्या दैनंदिन दिनक्रमावरही परिणाम जाणवत आहे. सकाळी घराबाहेर पडताना तसेच रात्रीच्या वेळी नागरिकांना गारव्याचा अनुभव येत आहे. आगामी काळात वाऱ्यांचा प्रभाव आणि तापमानातील चढ-उतार यामुळे हवामानात आणखी बदल जाणवण्याची शक्यता आहे.
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सकाळी थंडी, दुपारी चटका
सध्या वाऱ्यांच्या वेगात वाढ झाली असून, रात्री आणि पहाटेच्या तापमानात घट झाल्याने गुलाबी थंडीचा प्रभाव वाढत आहे. किमान तापमान १५ ते १७ अंश सेल्सियसच्या दरम्यान नोंदवले जात असून, आगामी काळात त्यात आणखी चढउतार होण्याची शक्यता आहे. पहाटे व सकाळी तसेच सायंकाळी गुलाबी थंडी तर दुपारी उन्हाचा चटका अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.