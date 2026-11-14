आनंद मेळा चालकावर चॉपरने वार

आनंद मेळ्यातील हल्लाप्रकरणी
तिघांवर जबरीलुटीचा गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १४ : शहरातील नेहरू चौकात खान्देश सेंट्रलच्या जागेवर सुरू असलेल्या मेळ्यात एका तरुणावर तिघांनी खंडणीसाठी चॉपरने हल्ला केल्याची घटना घडली. या हल्ल्यात मेळावाचालक तरुण गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्याजवळील दीडहजार रुपये हिसकवण्यात आले आहेत. शहर पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, एका संशयिताला अटक करण्यात आली आहे.
शहरातील उस्मानिया पार्क येथील रहिवासी अरबाज शकील शेख हसन (वय २६, रा. उस्मानिया पार्क, जळगाव) हा नेहरु चौकाजवळील खान्देश सेंट्रलच्या जागेत आनंद मेळावा चालवतो. गुरुवारी (ता.१२) रात्री ९ ते ९:१५ वाजेच्या सुमारास तो लोकांकडून तिकिट तपासून मेळ्यात सोडत असताना काही तरुण तेथे आले व त्यांनी खंडणीची मागणी करून शिवीगाळ केली. तसेच संशयित सागर हिरामण कोळी व इतर दोन जणांनी मिळून मेळ्याच्या ठिकाणी फिर्यादीच्या डाव्या कानामागे मारहाण केली.
चौकट
चॉपरने हल्ला
संशयितांनी अरबाजच्या खिशातील दीड हजार रुपये बळजबरी काढून घेतले. तसेच मेळावा पाहण्यासाठी आलेला मो. अनस खान खलील खान यांनाही मारहाण व शिवीगाळ करण्यात आली. या हल्ल्यात अरबाजच्या डाव्या कानाजवळ चॉपरने वार करून गंभीर दुखापत करण्यात आली. या प्रकरणी जखमीच्या तक्रारीवरुन शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दाखल गुन्ह्यात संशयित सागर हिरामण कोळी (वय २४, रा. उज्ज्वल चौक, कांचननगर, जळगाव) याला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा तपास सहायक निरीक्षक सुरेश आव्हाड करीत आहेत.