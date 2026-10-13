हॉकी मैदानावर विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूलचा दबदबा

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जळगाव : महापालिका आंतरशालेय हॉकी स्पर्धेतील तिन्ही संघातील खेळाडूंसोबत फारुक शेख, किशोर चौधरी, छाया चिरमाडे, उदय फालक आदी.
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‘मनपा’ आंतरशालेय हॉकी स्पर्धेत
विद्या इंग्लिश स्कूल, मू.जे.विजयी
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १३ : जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय व हॉकी जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आंतरशालेय महानगरपालिका जिल्हास्तरीय मुलींच्या हॉकी स्पर्धेत खेळाडूंनी दमदार व रोमांचक खेळाचे प्रदर्शन केले. यात १४ व १७ वर्ष वयोगटात विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल, तर १९ वर्ष वयोगटात मूळजी जेठा महाविद्यालयाच्या संघाने विजेतेपद पटकाविले.
आंतरशालेय स्पर्धेचे उद् घाटन व पारितोषिक वितरण हॉकी महाराष्ट्राचे कार्यकारी संचालक तथा हॉकी जळगावचे सचिव फारुख शेख यांच्या हस्ते झाले. यावेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाचे किशोर चौधरी, हॉकी जळगावचे ॲड. आमिर शेख, इम्रान बिस्मिल्ला, बेंडाळे व गोदावरी महाविद्यालयाच्या क्रीडा संचालिका छाया चिरमाडे व स्नेहल कोल्हे, उदय फालक, आकाश सराफ यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्य पंच म्हणून इम्रान बिस्मिल्ला, सहपंच इक्बाल पिंजारी, शहबाज पिंजारी व गौरव सोनवणे यांनी कामगिरी पार पाडली.
स्पर्धेतील विजेते असे
१४ वर्ष मुलींचा संघ विजेता : विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल
१७ वर्ष विजेता : विद्या इंग्लिश मीडियम स्कूल
उपविजेता : गोदावरी स्कूल
१९ वयोगट मुली विजेता : मूळजी जेठा महाविद्यालय
उपविजेता : बेंडाळे महिला महाविद्यालय