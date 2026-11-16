ठरलेल्या वेळेतच पाणीपुरवठा करा
महापौरांचे आदेश; व्हॉव्हमनच्या मनमानीवर कारवाई करा
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १६ : शहरातील पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता पाणीपुरवठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मात्र, जळगाव महापालिकेच्या काही प्रभागांमध्ये संबंधित व्हॉव्हमनकडून सकाळपासून पाणीपुरवठा सुरू ठेवला जात असून, निर्धारित वेळेत तो बंद केला जात नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होत असल्याने महापौर दीपमाला काळे यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे.
यासंदर्भात महापौरांनी पत्राद्वारे संबंधित यंत्रणेला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांनी महापौर कार्यालयात प्रत्यक्ष भेटून तसेच दूरध्वनीद्वारे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. संबंधित व्हॉलमनना दूरध्वनीवरून सूचना देऊनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारीही या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
चौकट
‘प्रभागांत जाऊन पाहणी करा’
शहरात पाणीटंचाई असताना एका भागात अनावश्यक वेळ पाणीपुरवठा सुरू ठेवल्याने पाण्याचा अपव्यय होतो, तर दुसऱ्या भागातील नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे सर्व प्रभागांतील व्हॉव्हमनना निर्धारित वेळेतच पाणीपुरवठा सुरू व बंद करावे. पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी विविध प्रभागांत जाऊन पाहणी करावी, अशा सूचना महापौरांनी आयुक्तांना पत्राद्वारे दिल्या आहे.