वाचनालय पथाच्या नामफलकाचे अनावरण

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जळगाव : वाचन प्रेरणा दिनाच्या औचित्याने व. वा. वाचनालय पथ नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले, त्याप्रसंगी खासदार स्मिता वाघ, अशोक जैन, पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, मनपा आयुक्त आदित्य जिवने आदी.
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वाचनालयाच्या टिळक सभागृहाचे लवकरच नूतनीकरण
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अशोक जैन : पथाच्या नामफलकाचे अनावरण
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १६ : दीडशे वर्षांची वाटचाल करणाऱ्या व. वा. वाचनालयाच्या ऐतिहासिक लोकमान्य टिळक सभागृहाचे भवरलाल अँड कांताबाई जैन फाउंडेशनतर्फे लवकरच नूतनीकरण करण्याचा मनोदय जैन इरिगेशन सिस्टीमचे अध्यक्ष अशोक जैन यांनी व्यक्त केला.
नवीपेठ येथील व. वा. वाचनालय पथ फलक अनावरणानंतर वाचनालयाला दिलेल्या भेटीत ते बोलत होते. कार्यक्रमास खासदार स्मिता वाघ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, मनपा आयुक्त आदित्य जीवने यांची प्रमुख अतिथी म्हणून तर वाचनालयाचे अध्यक्ष डॉ. प्रदीप जोशी, उपाध्यक्ष ॲड. सुशील अत्रे, कार्याध्यक्ष सी.ए. अनिलकुमार शाह, रोटरी क्लब जळगावचे अध्यक्ष ॲड. हेमंत भंगाळे, मानद सचिव स्वाती ढाके यांची विशेष उपस्थिती होती.
माझ्या जडणघडणीमध्ये पुण्यातील जयकर लायब्ररीचा मोठा वाटा असून त्यापेक्षाही हे वाचनालय अधिक समृद्ध आहे, असे जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी सांगितले. वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त आयोजित रोटरी महावाचन अभियानाला महापौर दीपमाला काळे यांच्यासह सर्व मान्यवरांनी भेट दिली.
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