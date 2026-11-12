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जळगाव : खानदेश सेंट्रलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पडलेला कचरा.
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जळगाव : मनपा आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचारी गटार स्वच्छतेचे काम करतांना.
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दिवाळीचा उत्साह ओसरला; शहरात कचऱ्याचे ढीग कायम
मुख्य रस्ते, बाजारपेठात कचरा; वाहनांची संख्या वाढवूनही कचरा संकलनाचा प्रश्न कायम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १२ : दिवाळीचा सण संपला, मात्र शहरातील कचऱ्याचे ढीग हटण्याचे नाव घेत नाहीत. सणाच्या काळात निर्माण झालेल्या अतिरिक्त कचऱ्यामुळे शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठा आणि गल्लीबोळांमध्ये अस्वच्छतेचे चित्र निर्माण झाले आहे. महापालिका आणि बीव्हीजी कंपनीकडून सुटीच्या काळातही स्वच्छता व कचरा संकलन सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी कचरा उघड्यावर पडून असल्याने स्वच्छतेच्या नियोजनाचे तीनतेरा वाजल्याचे दिसत आहे.
आर. आर. शाळेमागील गल्ली, गोलाणी मार्केट परिसर, बळीरामपेठ, सुभाष चौक रस्ता, महात्मा फुले मार्केट, महात्मा गांधी मार्केटसह शहरातील विविध प्रमुख भागांत कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. विशेष म्हणजे, बाजारपेठेतील वर्दळीच्या रस्त्यांवरच कचरा पडून असल्याने व्यापारी, ग्राहक आणि पादचाऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. दिवाळीच्या खरेदीमुळे बाजारपेठांमध्ये मोठी गर्दी झाली होती. त्यातून निर्माण झालेला कचरा वेळेत उचलला न गेल्याने अस्वच्छतेत भर पडली आहे.
शहरातील स्वच्छता आणि कचरा संकलनाची जबाबदारी बीव्हीजी कंपनीकडे आहे. कंपनीकडून कचरा संकलनासाठी वाहनांची संख्या वाढविण्यात आली असली, तरी रस्त्यांवरील कचऱ्याचे ढीग कमी होताना दिसत नाहीत. महापालिकेचे कर्मचारी आणि कंपनीची यंत्रणा सुटीच्या काळातही कार्यरत असताना कचरा साचतोच कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वाहनांची संख्या वाढविण्यापेक्षा संकलनाच्या नियोजनावर आणि प्रत्यक्ष कामाच्या परिणामकारकतेवर लक्ष देण्याची गरज आहे. अन्यथा स्वच्छतेच्या दाव्यांमध्येच शहराची स्वच्छता हरवण्याची वेळ येईल.
चौकट
स्वच्छतेसाठी कर्मचाऱ्यांची अविरत सेवा
दिवाळीच्या कालावधीत शहरातील रस्ते, चौक, सार्वजनिक ठिकाणे, बाजारपेठा आणि विविध परिसरांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे काम केले. दिवाळीत फटाके फोडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणारा कचरा, फटाक्यांचे अवशेष, कागद, प्लास्टिक तसेच इतर घनकचरा संकलित करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम या कर्मचाऱ्यांना करावे लागले.