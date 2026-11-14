शहाद्यातील तरुण
जळगावातून बेपत्ता
जळगाव : शहरातील खान्देश सेंट्रल परिसरातून २२ वर्षीय तरुण बेपत्ता झाला आहे. शनिवारी (ता.७) रात्री साडेअकरा वाजता बेपत्ता झाल्याची पोलिसांत नोंद असून मुज्जमील शाह अजीज शाह (वय २२, रा. गरीब नवाज कॉलनी, १४ नंबर शाळेजवळ, शहादा, जि. नंदुरबार) असे बेपत्ता तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस नाईक रवींद्र पाटील तपास करीत आहेत.
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घराबाहेरुन
दुचाकी लंपास
जळगाव : शहरातील वानखेडे हौसिंग सोसायटीतील रहिवासी नितीन अमृत सोनवणे (वय ३३) यांची दुचाकी (एमएच.१९, ईवाय.७३२४) चोरट्याने घरासमोरुन चोरुन नेल्याची घटना ९ नोव्हेंबरला समोर आली. याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास पोलिस नाईक गजानन पवार हे करीत आहेत.
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अज्ञात प्रौढाचा
रेल्वेखाली मृत्यू
जळगाव : नशिराबाद पोलिस ठाणे हद्दीत रेल्वे अपघातात ५० ते ६० वयोगटातील अनोळखी व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. नशिराबाद पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. मृताच्या नातेवाईकांचा शोध पोलिस घेत असून मृतदेहाची ओळख पटविण्याचे आवाहन नशिराबाद पोलिसांनी केले आहे. पोलिसांत दाखल अकस्मात मृत्यूचा तपास पोलिस नाईक अनिल देशमुख करीत आहेत.
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भोलाणे शिवारात
तरुणाचा मृतदेह
जळगाव : तालुक्यातील भोलाणे शिवारातील एका शेतात ३८ वर्षीय तरुण मृतावस्थेत आढळून आला आहे. गलू देविदास सपकाळे (वय ३८, रा. भोलाणे, जि. जळगाव) असे मृत तरुणाचे नाव असून, तो सोमवारपासून (ता.९) घरातून बेपत्ता असल्याने कुटुंबीयांचा शोध सुरू होता. शुक्रवारी (ता.१३) एका शेतात अनोळखी मृतदेह आढळून आला. कुटुंबीयांनी या मृतदेहाची ओळख पटवली असून मृतदेहाजवळच या तरुणाची दुचाकी (एमएच-०५-एल-५६६१) मिळून आली असून कुटुंबीयांतर्फे घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. मयताचा भाऊ मनोज कोळी याच्या तक्रारीवरुन तालुका पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.