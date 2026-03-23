Jalyukt Shivar Yojana : जलयुक्त शिवार २.० ला गती! राज्यासाठी १६९ कोटींचा निधी मंजूर; नाशिकच्या पदरात १४ कोटी

नाशिक: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमधील जलयुक्त शिवार अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी राज्यात मृद व जलसंधारण विभागाला १६९.२० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. अमरावती जिल्ह्याला सर्वाधिक २१.९० कोटी रुपये मिळणार असून, नाशिकला १४ कोटी रुपये मंजूर झाले..राज्याच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात निधीसंदर्भातील विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्या आधारे मृद व जलसंधारण विभागाने १८ मार्चला निधी मंजुरीचे आदेश दिले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी एकूण ५३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी ६ ऑगस्ट २०२५ ला १५० कोटींचे वितरण यापूर्वीच करण्यात आले आहे. .आता अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या आधारे १६९ कोटी २० लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याने येत्या काळात जलसंधारणाची अधिक कामे होतील. निधी वितरणात विदर्भातील जिल्ह्यांना कमी निधी मिळाला असून, चंद्रपूरसाठी एकही रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली नाही. वर्धा, गोंदिया, भंडारा व नागपूर जिल्ह्याला अत्यल्प निधी मिळणार आहे..नाशिकची कामे रखडलीजिल्ह्यात जलसंधारणच्या १६ कोटींच्या ५८ कामांसाठी प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया दोन वेळा राबविण्यात आली. पहिल्यांदा प्रक्रिया राबविताना जिल्हा जलसंधारण अधिकारी वैशाली ठाकरे यांनी नियम व अटी पाळल्या नाहीत. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागली. आता दुसऱ्या टप्प्यातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे..जलयुक्त शिवार योजनेस निधी मंजूर झाल्याने या कामांना गती मिळेल. या योजनेसाठी यापूर्वीही निधी मिळाला आहे.- हरिभाऊ गिते, प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, नाशिक.