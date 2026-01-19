JEE Main Exam : जेईई मेन्स २०२६ जानेवारी सत्राची प्रवेशपत्रे उपलब्ध; २१ तारखेपासून परीक्षेचा श्रीगणेशा!

नाशिक: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीतर्फे (एनटीए) राष्ट्रीय पातळीवर ‘जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन’ (जेईई मेन्स) २०२६ च्या जानेवारी सत्राचे प्रवेशपत्र उपलब्ध झाले आहेत. ही परीक्षा बुधवार (ता. २१) पासून सुरू होत असून, २९ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. .जानेवारी सत्रात होणाऱ्या ‘जेईई मेन्’स परीक्षेसंदर्भात ‘एनटीए’ने सूचना जारी केली आहे. त्यानुसार परीक्षा अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र शनिवार (ता. १७)पासून संकेतस्थळावरून डाउनलोड करता येणार आहेत. जानेवारी सत्रातील ही परीक्षा दोन टप्प्यांमध्ये पार पडेल. यापैकी पहिल्या टप्यात बुधवार (ता. २१) ते शनिवार (ता. २४) दरम्यान परीक्षेचे पेपर क्रमांक एक (बीई/बी.टेक.) ही परीक्षा होईल. .सकाळ सत्रात नऊ ते दुपारी बारा आणि दुपार सत्रात तीन ते सायंकाळी सहा या वेळेत परीक्षा घेतली जाईल. दुसऱ्या टप्यात २८ व २९ जानेवारीला बीईसाठी पेपर क्रमांक एक आणि बी. आर्किटेक्टसाठीचा पेपर क्रमांक दोन या परीक्षांचे आयोजन केले आहे. प्रविष्ट विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र अद्याप उपलब्ध करून दिलेले नाहीत. येत्या काही दिवसांत हे प्रवेशपत्र उपलब्ध होतील, असेही कळविले आहे..International Wrestling Competition: आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक; मलेशियातील स्पर्धेत पैलवान किशोर पवार याचे यश!.महत्त्वाच्या सूचनाविद्यार्थ्यांनी प्रवेशपत्र अधिकृत संकेतस्थळारून डाउनलोड करावे.प्रवेशपत्र डाउनलोड करताना त्यावर ‘क्यूआर कोड’ आणि ‘बारकोड’ असल्याची खात्री करावी.२८, २९ जानेवारीला परीक्षा असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेशपत्र यथावकाश उपलब्ध होतील.अर्जामध्ये अपलोड केलेले आणि प्रवेशपत्रावर नमूद केलेले मूळ फोटो ओळखपत्रसोबत परीक्षा केंद्रावर घेऊन जावे.प्रवेशपत्र डाउनलोड करताना तांत्रिक अडचण आल्यास सहाय्यता क्रमांकावर संपर्क साधावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.