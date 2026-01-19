नाशिक

JEE Main Exam : जेईई मेन्स २०२६ जानेवारी सत्राची प्रवेशपत्रे उपलब्ध; २१ तारखेपासून परीक्षेचा श्रीगणेशा!

JEE Main 2026 January Session Admit Card Released : जेईई मेन्स २०२६ जानेवारी सत्रासाठी एनटीएतर्फे प्रवेशपत्रे उपलब्ध करण्यात आली असून, परीक्षा २१ ते २९ जानेवारीदरम्यान देशभरात घेतली जाणार आहे.
JEE Main Exam

JEE Main Exam

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीतर्फे (एनटीए) राष्ट्रीय पातळीवर ‘जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन’ (जेईई मेन्‍स) २०२६ च्या जानेवारी सत्राचे प्रवेशपत्र उपलब्‍ध झाले आहेत. ही परीक्षा बुधवार (ता. २१) पासून सुरू होत असून, २९ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
exam
education
student
JEE
JEE Main

Related Stories

No stories found.