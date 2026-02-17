JEE Mains Result : जेईई मेन्स निकाल जाहीर: नाशिकच्या ओजस उपासनीसह ५७ विद्यार्थ्यांची ९९ पर्सेंटाईलपार भरारी!

नाशिक: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीतर्फे घेतलेल्या जानेवारी सत्रातील जेईई मेन्स परीक्षेचा निकाल सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी उशिरा ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर झाला. या परीक्षेत नाशिकच्या विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळविले आहे. नाशिकमधून ओजस उपासनी याच्यासह इतर विविध विद्यार्थ्यांनी चांगले पर्सेंटाईल मिळविले. .जानेवारी सत्रात झालेल्या जेईई मेन्सच्या पेपर क्रमांक एकसाठी देशभरातून १३ लाख ५५ हजार २९३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी १३ लाख ४ हजार ६५३ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. तेरा भाषांमध्ये घेतलेल्या या परीक्षेचा निकाल सोमवारी सायंकाळी उशिरा जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत शंभर पर्सेंटाईल गुण मिळविणाऱ्या देशातील बारा विद्यार्थ्यांमध्ये महाराष्ट्रातील एकमेव माधव विराडिया याचा समावेश आहे. तर नाशिकमध्येदेखील या परीक्षेतून यश मिळविलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय राहिली..PM KISAN 22nd Installment : महाराष्ट्रातील १.७० लाख शेतकऱ्यांना मोठा झटका, एका चुकीमुळे थांबला २००० रुपयांचा हप्ता; नेमकं काय घडलं ?.एलनच्या ओजसचे यशनिकालाबाबत एलन नाशिकचे सेंटर प्रमुख शशी शंकर सिंह म्हणाले, की ओजस उपासनी याने २८३ गुण मिळवत घवघवीत यश मिळविले आहे. एलन नाशिकमधील एकूण ५७ विद्यार्थ्यांनी ९९ पेक्षा अधिक पर्सेंटाइल गुण मिळवले आहेत. तसेच गौरव, चिन्मय, पार्थ, परम, करण, कृष्णा आणि प्रखर या विद्यार्थ्यांनीही ९९ पेक्षा अधिक पर्सेंटाइल मिळवत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.