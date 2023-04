Nashik Crime News : घरातून साडेअकरा लाखांचे दागिने चोरीला

By

Nashik Crime News : दुर्गानगरमध्ये बंद घराचे कुलूप काढून घरातील साडेअकरा लाखांचे दागिने व रोकड चोरी झाले. याप्रकरणी घरमालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरोज राहुल हरदास, अनिरुद्ध, राहुल हरदास, अशी संशयितांची नावे आहेत. (Jewellery worth eleven and half lakh was stolen from house nashik crime news)

स्मिता पांडुरंग बोडके यांच्या फिर्यादीनुसार, त्या संशयित हरदास यांच्या बंगल्यात भाडेकरू म्हणून राहत होत्या. गेल्या जानेवारीमध्ये त्या घराला कुलूप लावून निघून गेल्या होत्या. भाडेकरू असलेल्या स्मिता बोडके यांच्याकडे भाडे थकले होते. मात्र, ते न देताच त्या घराला कुलूप लावून निघून गेल्या.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

त्यामुळे घरमालक हरदास यांनी बंद घराचे कुलूप तोडून घराचा ताबा घेतला. दरम्यान, फिर्यादी बोडके या त्या ठिकाणी आल्या असता, त्यांनी घर उघडे पाहून त्यांनी घरातील चीजवस्तू तपासून घरातून रोकड व सोने- चांदीचे दागिने चोरीला गेल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी त्यांनी आडगाव पोलिसात धाव घेतली. याप्रकरणी घरमालकांविरुद्ध आडगाव पोलिसात घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.