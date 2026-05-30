Satana Judge Transfer : सटाणा न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय हिंगमिरे भंडाऱ्याला बदली; सटाणा वकील संघातर्फे गौरव व सन्मान सोहळा

सटाणा : छत्रपती शिवाजी महाराज व देवमामलेदारांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या बागलाणच्या भूमीत न्यायदानाचे कार्य करण्याची संधी मिळाली, हे माझ्यासाठी भाग्याचे ठरले. चांगले काम करणाऱ्याला देवत्व देणारी ही भूमी असल्याने येथे काम करताना कायम सकारात्मक प्रेरणा मिळाली, अशी भावना न्यायाधीश उदय हिंगमिरे यांनी व्यक्त केली..सटाणा न्यायालयाचे न्यायाधीश उदय हिंगमिरे यांची भंडारा येथे बदली झाल्याने सटाणा वकील संघातर्फे त्यांना निरोप देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करत सत्कार करण्यात आला. यावेळी सत्काराला उत्तर देताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी वकील संघाचे अध्यक्ष अॅड. पंडितराव भदाणे तर दिवाणी न्यायाधीश श्री.शिपकुले व श्री.महाडीक प्रमुख पाहुणे होते. एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला देवत्व बहाल करून त्यांचे मंदिर उभारणारे सटाणा हे आगळेवेगळे शहर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कार्य आणि यशवंतराव महाराजांचा आदर्श प्रत्येकाला प्रेरणा देणारा आहे. या दोन महान व्यक्तिमत्त्वांचे स्मरण करतच पुढील वाटचाल करणार असल्याचे न्यायाधीश श्री. हिंगमिरे यांनी स्पष्ट केले. न्यायाधीश श्री.शिपकुले, अॅड. भदाणे, अॅड.नितीन चंद्रात्रे, अॅड. सरोज चंद्रात्रे, अॅड. आर.एम. जाधव, अॅड. प्रविण बागुल आदींची भाषणे झाली..कार्यक्रमास अॅड. सी.एन. पवार, अॅड.ए.एल. पाटील. अॅड.व्ही.बी. सोनवणे, अॅड.व्ही.बी. पाटील, अॅड.सोमदत्त मुंजवाडकर, अॅड. निलेश डांगरे, अॅड.एम.आर.हिरे, अॅड.आर.जे. पाटील, अॅड. एम.सी. सावंत, अॅड. मनिषा ठाकुर, अॅड. के.के. देवरे, अॅड. सुजाता पाठक, अॅड. स्मिता चिंधडे, अॅड. सतीश चिंधडे, सरकारी वकील अॅड. महाजन, अॅड. गायकवाड, एस.आर. आहिरे, अॅड. सी.एन. आहिरे, अॅड.एस.व्ही. देवरे आदींसह सर्व वकील सदस्य उपस्थित होते. अॅड. यशवंत सोनवणे यांनी सुत्रसंचालन केले तर अॅड.पी. पी. भामरे यांनी आभार मानले.