By

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : कालभैरवनाथ महाराज जयंतीनिमित्त पाथर्डी गावात गेल्या ३० वर्षांपासून वाघ्या मुरळ्याच्या पार्टीचा सहभागाने रंगणाऱ्या खंडोबाच्या यात्रेत बुधवारी (ता. १६) कोरोनामुळे दोन वर्षांच्या खंडानंतर पुन्हा एकदा ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’ चा गजर घुमला. शहर परिसरातील वाघ्या मुरळीच्या पार्ट्या या यात्रोत्सवात सहभागी होतात आणि आपली कला सादर करतात. (Jugalbandi of waghya murali at Pathardi after 2 years Yelkot Yelkot Jai Malhar alarm Nashik Latest Marathi News)

हेही वाचा: Nashik : आता वधू संशोधनासाठीही दमछाक!; वराला द्यावा लागणारा हुंडा आता वधुसाठीही!

यंदा ३२ पार्ट्या यात सहभागी झाल्या आहेत. रात्रभर होणाऱ्या या सादरीकरणात दरम्यान या वाघ्या मुरळीच्या चहापान आणि पाहुणचाराची व्यवस्था ग्रामस्थांतर्फे केली जाते. प्रभाग ३१ चे माजी नगरसेवक सुदाम डेमसे यांच्या हस्ते या सादरीकरणाचा प्रारंभ करण्यात आला. एकनाथ नवले, राजू जुन्नरे, बाळकृष्ण शिरसाट आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. यंदा नाशिकमधीलच गंगूबाई लगड आणि सहकाऱ्यांना प्रथम सादरीकरणाचा मान देण्यात आला. नाशिक परिसरासह थेट कोपरगावपासून वाघ्या मुरळ्याच्या पार्ट्या यात सहभागी झाल्या.

पहाटे पाचपर्यंत अखंड हा जागरण गोंधळाचा कार्यक्रम चालतो. या पार्ट्या खंडोबाची गाणी भारुडे आदी बाबींचे सादरीकरण करतात. चंपाषष्ठीनिमित्त होणाऱ्या खंडोबाच्या यात्रेला वाघ्या मुरळी हमखास जेजुरी येथे जातात. त्यामुळे भैरवनाथ जयंतीला वाघ्या मुरळीच्या या पार्ट्या खंडोबाचा यात्रोत्सव जागरण गोंधळाने साजरा करण्याची परंपरा पाथर्डी गावात जपली जात आहे. येथील खंडेराव मंदिराच्या प्रांगणात हा उत्सव रंगला. पाथर्डीसह, पिंपळगाव खांब, दाढेगाव, वडनेर, विहीतगाव, नाशिक रोड, गौळाणे आदी भागातून ग्रामस्थांची मोठी गर्दी झाली होती. या वेळी अर्जुन हुल्लूळे, नितीन लोन, रामदास जाचक, बाजीराव नवले, एमके अण्णा कोंबडे, संजय जाचक, नारायण वाजे, अरुण डेमसे, बंडू मोरे, खंडू चव्हाण, सोमनाथ शिरसाट ही वाघेमंडळी उपस्थित होते.

हेही वाचा: Chhagan Bhujbal | नाशिकमधील सिडको कार्यालय हलविण्याचा हेतू नेमका काय?; भुजबळांचा सवाल